Ydmygelse før Super Bowl

San Francisco 49ers er for syvende gang i historien klar til finalen i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Efter at Kansas City Chiefs havde booket den ene billet til årets Super Bowl, gjorde 49ers krav på den anden med en altdominerende sejr på 37-20 over Green Bay Packers i NFC-finalen.

49ers skal forsøge at vinde sin første Super Bowl siden 1994 - med quarterback Steve Young og den legendariske receiver Jerry Rice - og den sjette titel i klubbens historie.

Det seneste minde, 49ers har fra Super Bowl, er fra 2013, hvor holdet tabte til Baltimore Ravens.

Kampen mod Green Bay Packers blev aldrig rigtig spændende.

Efter 27-0 til 49ers i pausen baseret på utallige løb fra 49ers' running back Raheem Mostert, der resulterede i tre touchdowns, var kampen næsten afgjort.

Packers tabte med 8-37, da de to hold mødtes i grundspillet i november, og her kunne Packers’ quarterback i kampen, Aaron Rodgers, ikke få noget til at fungere.

Det så ikke meget bedre ud for Rodgers i NFC-finalen, hvor 49ers' frygtindgydende forsvar holdt Packers i skak.

Packers kom på tavlen i anden halvleg, da running back Aaron Jones greb en bold fra Rodgers og senere selv løb sit 23. touchdown ind for sæsonen. Men lige lidt hjalp det.

49ers blev ved med at finde huller i det hullede Packers-forsvar, der ikke kunne ikke forhindre 49ers i at vinde 37-20.

I Super Bowl, der spilles i Miami natten til den 3. februar dansk tid, skal 49ers op imod Kansas City Chiefs, der tidligere natten til mandag slog Tennessee Titans i AFC-finalen.