Ni-årig drejede forkert på 5 km-løb: Så vandt han 10 km-løbet

En regnfuld lørdag morgen, 21. september, forsøgte Heather Lovell og hendes mor at finde en god plads langs ruten til det niende årlige lokale velgørenhedsløb, St. Francis Franny Flyer i Sartell, Minnesota.

De skulle heppe på hendes søn, ni-årige Kade, der året forinden var blevet nummer to i fem kilometer-løbet.

Men den unge løber dukkede aldrig op ved målstregen, hvor hans mor og mormor stod klar til at klappe ham i mål.

Det skriver blandt andre CNN.

Heather Lovell tænkte, at Kade måske var kommet til skade, og sendte sin mor ud i bil for at lede efter ham langs ruten. Men han var ingen steder at se.

Mor og bedstemor gik mere og mere i panik, og begyndte nu at spørge de frivillige, om de havde set drengen et sted langs ruten. Det overhørte en fra publikum, hvis svoger havde løbet 10 kilometer-løbet, og havde fortalt, at der var en dreng, der klarede sig 'virkelig godt'.

Drejede forkert og vandt guld

Da Heather Lovell endelig fandt sin søn ved målstregen til det længere løb, var hun stadig så oprevet, at hun skældte ham ud.

- Nu bliver der ballade. Hvorfor gjorde du det? Vi var vildt bekymrede for dig, spruttede Heather Lovell af sin sveddryppende søn.

Det viste sig, at Kade Lovell var blevet forvirret, da en af de frivillige dirigerede ham den forkerte vej i den tro, at han var tilmeldt 10 kilometer-løbet. Han valgte at lytte til den frivillige og drejede den vej, han fik anvist.

Da han nåede 10 kilometer-målstregen, var han den første i mål. Ikke blot for sin aldersgruppe, men for samtlige løbere, der var tilmeldt den rute.

En official fik efterfølgende ændret Kade Lovells tilmelding fra fem til ti kilometer, så den ni-årige superløber kunne få den guldmedalje, han fortjente for sit gode, omend uventede, løb.

- Jeg sagde til mig selv, jeg fortsætter bare med at løbe. Jeg vil nå målstregen, siger Kade Lovell til CNN.

Den ni-årige løber, der træner tre gange om ugen, kom i mål med en tid på 48 minutter og og 17 sekunder - et helt minut hurtigere end nummer to.