Nøgen med tvillingesøster: Gravide på samme tid

De har lagt wrestling-verdenen ned og er begge optaget i Hall of Fame inden for den spektakulære underholdningskunst.

Og selv om tvillingesøstrene Nikki og Brie Bella indstillede deres karrierer i 2019, er de ingenlunde glemt. Det bevidner deres følgerskarer på Instagram så rigeligt, hvor de har millioner af fans.

Tæsk og titler har ikke gjort det alene. Duoen har formået at kombinere ringen med den røde løber, og optrædener i tv-serier såvel som musikvideoer har gjort dem populære på flere platforme.

De er ikke blege for at vise sig frem. Heller ikke i situationer, der for mange andre vil være vovede affærer.

Seneste hilsen på deres sociale medier er således en billedserie, hvor de sammen poserer helt nøgne og viser deres gravide maver frem. For skæbnen vil, at de gennemgår den livsbekræftende periode på samme tid... Tvillinger og timing.

Nikki Bella venter sit første barn med danseren Artem Chigvintsev, som hun mødte under deltagelsen i den engelske pendant til 'Vild med dans'.

Søsteren Brie er lidt foran på fødsel-fronten og har allerede en treårig datter med sin mand, wrestleren Daniel Bryan.

- Jeg har omfavnet følelsen af kroppens forandring, selv om det kan være hårdt nogle gange. Jeg har accepteret følelsen af ikke at føle mig komfortabel vel vidende, at der gror et nyt liv i mig, der vil blive mit eget, skriver Nikki Bella blandt andet i sit instragam-opslag.

Her sætter hun også ord på lykken ved at køre parløb med Brie, der er i samme situation.

- Og at gå igennem alt dette med min tvillingsøster? Jeg må sige, at jeg er en heldig kvinde, eftersom gud kendte min timing i at blive gravid på vidunderlig vis. Jeg kan ikke vente med at møde min lille dreng om fire uger, lyder det.

