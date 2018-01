Nordkorea sender 140 musikere til vinter-OL i Sydkorea

Nordkorea vil sende et orkester med 140 medlemmer til næste måneds vinter-OL i Sydkorea. Det blev meddelt mandag efter et møde med repræsentanter for nord og syd.

Det er led i en gradvis tilnærmelse mellem de to lande efter måneders spændinger om Nordkoreas atomprogram.

Nordkorea gik i sidste uge med til at sende sportsfolk, højtstående repræsentanter for landet og andre til OL i Pyeongchang.

Under mandagens møde ved grænsestationen Panmunjom blev de to lande enige om, at en musikgruppe skal slutte sig til den nordkoreanske delegation.

De 140 musikere er fra orkesteret Samiyon. De skal holde koncerter i hovedstaden Seoul og Gangneung ikke langt fra OL-byen, hedder det i et fælles papir.

Nordkorea og Sydkorea diskuterede det meste af dagen mandag en række emner om en mulig nordkoreansk deltagelse ved vinter-OL i Sydkorea.

Blandt andet er det drøftet at stille med et fælles kvindeligt ishockey-hold.

På mødet foreslog Nordkorea også Sydkorea at holde endnu et møde onsdag. Her skal nordkoreanske sportsfolks mulige deltagelse ved vinter-OL stå øverst på dagsordenen.

Det oplyste Sydkoreas ministerium for genforening.

Mødet skal, hvis det står til Nordkorea, foregå på den sydkoreanske side i grænsebyen Panmunjom.

Som situationen er nu, er der kun to nordkoreanske deltagere ved vinter-OL, og det er to kunstskøjteløbere. De har kvalificeret sig, men de nåede ikke at tilmelde sig i tide.

Dog har Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ifølge nyhedsbureauet AFP udvist velvilje i sagen og meldt ud, at komitéen vil overveje at dele wildcards ud til nordkoreanske atleter.

Vinter-OL begynder 9. februar og varer indtil 25. februar.