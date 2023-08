Norsk landsholdsspiller død: Blev kun 28

Den 28-årige norsk-amerikanske fodboldspiller Leo Krafft har mistet livet på et hospital i Polen.

Det skriver blandt andre det norske medie Dagbladet, der har fået dødsfaldet bekræftet af den nationale kriminaltjeneste.

Og ifølge polske medier døde den 28-årige, der spillede for Panthers Wroclaw i den bedste polske række, på hospitalet efter at være blevet tilbageholdt af politiet i den polske by Wroclaw.

Derfor har det polske politi indledt en efterforskning.

Reagerer

Det amerikanske fodboldforbund i Norge har efterfølgende også bekræftet dødsfaldet på deres facebook-profil.

'I dag modtog vi en frygtelig trist besked om, at Leo Krafft er død i Polen. Leo har spillet for flere norske ungdomshold, og han har repræsenteret Norges landshold. Leo var kun 28 år gammel,' skriver de.

'Der har været mange spørgsmål om, hvorvidt familien var tilstrækkeligt informeret. Vi kan nu bekræfte, at de er blevet kontaktet om dette utænkelige. Vores tanker går til dem.'