Norsk stjerne død: Blev kun 25 år

Orienteringsløberen Audun Heimdal, der har vundet VM-guld og et hav af norske mesterskaber, er død efter længere tids sygdom.

Han blev 25 år gammel.

Det oplyser Norsk Orienteringsforbund i en pressemeddelelse søndag.

- Med Audun har norsk orienteringsløb mistet en fantastisk atlet og person. Audun var ikke den, der råbte højest eller tog mest plads, men med sin opførsel har han været et stort forbillede for dem omkring ham, udtaler formand Leif Størmer og fortsætter:

- Audun har betydet meget for mange mennesker, og han vil blive meget savnet.

Den norske orienteringsløber Olav Lundanes har over for norske VG udtalt, at han har svært ved at forstå, at Audun Heimdal ikke er her længere.

- Han var først og fremmest en god holdkammerat og en god ven. Han var en talentfuld orienteringsløber og et rigtig godt menneske. Det er under et år siden, at han dominerende NM (Norgesmesterskaberne, red.). Det er helt uvirkeligt og skræmmende. En frisk gut i sin bedste alder, siger han til VG.

Audun Heimdal var på landsholdet i både orientering eller ski-orientering og havde på trods af sin unge alder allerede flere imponerende resultater på sit cv.

I ski-orientering vandt han i 2021 VM-guld, mens han i 2019 snuppede en VM-sølvmedalje i orientering.

Derudover vandt han mellem 2018 og 2021 hele ti norske mesterskaber.

Audun Heimdal var omgivet af sin familie, da han sov stille ind.