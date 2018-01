Norske stjerner i dyb sorg: 13-årig søn døde nytårsnat

Det norske par Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen er i dyb sorg, efter de forhenværende skiskytte-stjerner nytårsnat mistede deres 13-årige søn, David.

Det fortæller parret selv i en pressemeddelelse ifølge norske vg.no.

- Vi er i bundløs sorg. Det ufattelige og utænkelige er sket. Man skal ikke miste et barn på 13 år, skriver familien i den hjerteskærende pressemeddelelse.

David Aas Andresen fejrede nytårsaften med sin familie i Hønefoss, og alt virkede normalt, da den unge dreng gik i seng om natten, oplyser Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen videre i pressemeddelelsen.

Men næste morgen fandt de David livløs i sin seng.

- Det var en glad og fornøjet dreng, som gik i seng, siger forældreparret.

Far Frode Andresen i sin aktive karriere. Arkivfoto: All Over Press

Skiskytteparret fortæller, at deres søn for fire år siden fik diagnosticeret en svag form for epilepsi, men at lidelsen stort set ikke spillede nogen rolle i hverdagen.

- Han levede et helt normalt liv. Fodbold var det store i hans liv. Det var fodbold og holdkammeraterne i Haugsbygd IF, det var fodbold ude i haven, fodbold gennem FIFA-spillet i sofaen eller fodbold i stuen med softball. Real Madrid var hans hold, skriver sportsparret.

Den 13-årige dreng er blevet obduceret for at klarlægge dødsårsagen, men der vil gå nogle måneder, før rapporten er færdig, skriver vg.no.

- Ud fra, hvad vi ved nu, må vi gå ud fra, at David fik et stærkt epileptisk anfald, da han sov, skriver de knuste forældre.

Takker for støtten

Fredag skal der holdes en mindehøjtidelighed på David Andresens skole, og i næste uge begraves han ved Haug Kirke.

Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen er naturligvis i dyb sorg, men parret takker lokalsamfundet for den varme og støtte, de har oplevet efter mareridtet i det nye år.

- Vi må så hurtigt som muligt vende tilbage til hverdagen. Men vi kommer til at sørge i lang tid. Vi har modtaget hjælp fra et kriseteam og en præst. Vi bliver også taget godt hånd om af politiet, som automatisk kommer ind i billedet, når et barn dør helt uventet. Vi sætter stor pris på al den støtte, vi har modtaget, skriver Andreassen og Andresen i pressemeddelelsen.

Både Frode Andresen og Gunn Margit Andreassen har en glorværdig skiskyttekarriere bag sig.

Frode Andresen blev verdensmester i sprint i 2000 og har derudover både en VM-sølv og bronzemedalje. I 2002 var han på det norske stafethold, der vandt OL i Salt Lake City. Andresen indstillede sin karriere i 2011.

Gunn Margit Andreassen har tre VM-guldmedaljer med hold og stafet. Derudover vandt hun VM-bronze individuelt i 2003. Hun har også to OL-medaljer, både sølv og bronze i stafet fra 1998 og 2002.

