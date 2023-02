Nu har hun fremtiden på plads efter russisk helvede

Den amerikanske basketballspiller Brittney Griner, som fik international opmærksomhed efter sin anholdelse i Rusland sidste år, har fået fremtiden på plads efter sin frigivelse og tilbagevenden til USA.

Den 32-årige centerspiller har tirsdag dansk tid forlænget kontrakten med Phoenix Mercury, som hun har repræsenteret siden 2013 - kun afbrudt af fængselsopholdet i Rusland.

Den amerikanske klub meddeler på sin hjemmeside, at Griner har skrevet under på en ny etårig kontrakt.

Siden 2014 har Griner også tørnet ud for russiske Ekaterinburg, når den amerikanske WNBA har ligget stille.

Det gjorde hun også i 2022, indtil hun i lufthavnen 17. februar blev tilbageholdt. Politiet fandt cannabisolie i spillerens bagage, og hun blev anklaget for at smugle.

Uheldigvis for Griner invaderede Rusland til omverdenens mishag Ukraine blot en uge efter anholdelsen. Hun endte med at blive en brik i et storpolitisk spil mellem Rusland og USA.

Først ti måneder senere blev Griner løsladt, da USA indgik en aftale om fangeudveksling med Rusland, som fik løsladt og udleveret våbenhandleren Viktor Bout.

Nu er Griner klar til atter at fokusere på karrieren, som altså fortsætter i de trygge rammer i Phoenix, med hvem hun vandt WNBA-titlen i 2014.

Hun har otte gange været på ligaens Allstar-hold og to gange har hun været ligaens mest scorende spiller i en sæson.

Det blev også til tre russiske mesterskaber fra 2015 til 2017.