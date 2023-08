Nu kan han kæmpe for Danmark

Bryderen Turpal Bisultanov har længe haft et stort ønske om at repræsentere Danmark til OL.

Den 21-årige bryder med tjetjenske rødder fik tirsdag styr på papirerne, da han i overværelse af familien var forbi rådhuset i Nykøbing F. for at give håndtryk til borgmesteren.

Håndtrykket betyder, at han efter flere års kamp nu kan kalde sig dansk statsborger.

- Det er ubeskriveligt. Min familie og forældre har ønsket, at vi en dag fik dansk pas, og nu er jeg den første, siger Turpal Bisultanov.

Bryderen kom til Danmark i 2008 som flygtning fra borgerkrigen i Tjetjenien.

I en tidlig alder begyndte han til brydning, og det viste sig, at han havde et stort talent.

I januar blev Turpal Bisultanov hædret som årets Olympiske Håb i 2022 efter et år, hvor han blev europamester og vandt VM-sølv i 87 kilo-klassen.

Han beskriver statsborgerskabet som en drøm, der er gået i opfyldelse, og rangerer tirsdagens håndtryk på linje med sine største bedrifter i brydning.

- Det er næsten lige så stort som at vinde en EM- eller VM-medalje, for det har været en lang proces. Det har taget mange timer sammen med en masse mennesker, der har hjulpet mig igennem det, siger han.

Bryderen måtte især læse og øve sig frem mod indfødsretsprøven, som han bestod i december 2022.

- Når vi var på træningslejr, så skulle jeg forberede mig på prøven, så jeg øvede mig med dem, der rejste med mig.

- Det var ikke altid det sjoveste, for samtidig var jeg måske på vej ned i vægt og havde måske ikke spist og drukket i flere dage. Det var ikke det sjoveste at lave de test, forklarer Turpal Bisultanov.

Han fortæller, at det har været besværligt at rejse rundt i verden til stævner, når han skulle igennem paskontrollen. Enkelte gange er han blevet nægtet indrejse.

- Når vi rejste til ikke-EU-lande har jeg måske ikke fået visum. Sidste år var der en World Cup i Baku, hvor jeg ikke kunne komme med, fordi jeg ikke havde det danske pas.

- Når vi har rejst med holdet, så kunne de andre bare scanne deres pas, mens jeg skulle igennem den lange kø. Sådan nogle bump på vejen, slipper jeg for nu, siger Turpal Bisultanov.

Da han i december bestod prøven, var der 22 måneders ventetid på at blive tildelt dansk statsborgerskab.

Til den tid ville næste års OL i Paris for længst være blevet afholdt.

Med støtte fra sportschef i Dansk Brydeforbund Thor Hyllegaard, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og en advokat er det dog lykkedes at fremskynde processen ved at bringe hans sag forbi Folketingets indfødsretsudvalg.

Det er en allemandsret, og det har været vigtigt for DIF, at man ikke har hjulpet bryderen på bekostning af andre.

Selv om vejen mod legene i Paris nu er åbnet op for Turpal Bisultanov, så er der fortsat nogle forhindringer på vejen.

For tiden er bryderen på vej tilbage fra en skulderskade, der betyder, at han til september misser VM. Det var her, at han havde håbet at skulle kvalificere sig til OL.

Skulderskaden betyder, at han først til foråret får mulighed for at kvalificere sig til legene i Frankrigs hovedstad.

- Jeg drømmer og tænker på OL hver eneste dag, for det er det største, man kan opnå inden for brydesporten.

- Det er en drengedrøm, som forhåbentlig går i opfyldelse for mig, siger han.