Ny fanskandale i Frankrig

Endnu en gang er Frankrig centrum i en skandalesag om fankaos foran et stadion

Forventningsfulde rugbyfans blev lørdag aften fanget i et sandt kaos, da de var på vej ind for at se VM-kampen mellem England og Argentina på Stade Velodrome i Marseille.

På grund af for få indgange, manglende personale og omfattende sikkerhedstjek missede mange fans starten på kampen.

Samtidig opstod der et sandt menneskehav i den fugtige varme foran det enorme stadion, som man kan se i opslaget nedenfor.

Undskylder

Ifølge arrangørerne kom ingen til skade, men mange fans frygtede for deres sikkerhed og var bekymrede for, om situationen kunne eskalere.

Det skriver The Independent.

I en udtalelse undskylder arrangørerne bag rugby-VM nu over for de mange fans og lover, at der fremover vil være mere personale til stede.

- Fansene er turneringens bankende hjerte, og vi vil gerne undskylde over for de fans, der blev påvirket af gårsdagens udfordringer med adgang.

- Vi arbejder på højtryk for at forbedre oplevelsen for alle, der besøger Marseille i forbindelse med VM i rugby 2023, lyder det fra arrangørerne i udtalelsen.

Sket før

Episoden minder meget om den, der fandt sted, da Champions League-finalen fra 2022 blev spillet på Stade de France i Paris.

Kampen blev 36 minutter forsinket, fordi tusindvis af Liverpool-fans var fanget uden for stadionet.

UEFA bebrejdede i den forbindelse fansene, men måtte senere lægge sig fladt ned, da en uafhængig undersøgelse af hændelsen konkluderede, at det var UEFA, som var skyld i kaosset.

Om under et år skal Paris og Frankrig være værter for OL, og man må derfor håbe, at der er styr på fanhåndteringen til den tid.