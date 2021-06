Ny formand i DIF efter kampvalg

Hans Natorp er ny formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Det blev afgjort efter et kampvalg på DIF's årsmøde lørdag, hvor han besejrede Thomas Bach i et kampvalg med stemmerne 76 mod 71.

- Jeg skal gøre mit aller, aller, allerbedste for at leve op til jeres alles tillid, siger Natorp fra talerstolen efter sejren.

Hans Natorp afløser Niels Nygaard, der de seneste 14 år har været formand i Danmarks største idrætsorganisation.

56-årige Natorp er til dagligt rådgiver i en konsulentvirksomhed. Fra 2010 til 2017 var han formand i Dansk Sejlunion.

Han deltog i 1988 i OL i Seoul. Her blev han nummer 21 i 470-jolle sammen med sin bror Paul.

Hans Natorp gik blandt andet til valg på, at 'idræt skal have en markant plads hos alle danskere gennem hele livet - i fællesskaber på og uden for banen og gennem oplevelser, der begejstrer og samler Danmark'.

Begge kandidater blev næstformænd i DIF i 2016. Bach blev indstillet til formandsposten af Dansk Arbejder Idrætsforbund, mens Dansk Sejlunion indstillede Natorp.

En af den nye formands største udfordringer bliver det medlemsfald, som foreningerne under DIF har oplevet det seneste halvandet år med nedlukninger og restriktioner.

I 2020 meldte 73.000 medlemmer sig ud af DIF's foreninger, og den afgående formand gav lørdag udtryk for, at tallet måske vokser.

- Jeg frygter, at vi er gået yderligere tilbage i løbet af årets første godt fire måneder, som var præget af nedlukninger, sagde Nygaard lørdag.

DIF er Danmarks største idrætsorganisation og havde i 2020 godt 1,9 millioner medlemmer fordelt på 8790 lokalforeninger og 62 forbund.

Lagt sammen med DGI og Dansk Firmaidrætsforbund repræsenterede DIF i 2020 cirka 2,5 millioner medlemmer fordelt på 11.500 foreninger.