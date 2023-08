Ny #MeToo-bølge på vej? Står frem om krænkelser

Bevægelsen, 'Vi, skakspillere', der indtil videre består af 88 kvindelige skakspillere, anklager flere af deres mandlige modparter, trænere, dommere og ledere for sexistisk adfærd i et åbent brev

Det startede med 14 franske skakspillere, der med navns nævnelse ytrede sig om deres oplevelser med sexistisk adfærd i skakkens verden i et åbent brev, der blev bragt på Instagram.

Brevet nævner ikke nogen konkrete mandlige skakspillere, men omtaler et generelt problem i sporten.

'Vi, kvindelige skakspillere-, trænere, ledere og dommere, har oplevet sexistisk eller seksuel vold udført af vores mandlige modparter.'

'I dag taler vi ud og opfordrer alle kvindelige skakspillere til at tale ud om den vold, de har oplevet. Så frygten og skylden skifter side.'

'Så gerningsmændene ikke længere kan handle uden konsekvenser. Så de, der støtter os, bliver opmærksom på problemets omfang og bliver en del af løsningen.'

Jennifer Shahade kom frem med heftige krænkelsesanklager mod Alejandro Ramirez tilbage i februar 2023, og Ramirez er nu vanæret i sporten. Foto: Dilip Vishwanat/Ritzau Scanpix

Brevet er bragt af profilen 'nousjoueusesdechecs', der oversat til dansk betyder 'vi, skakspillere'.

I Instagram-opslaget er det muligt at finde linket til en udfyldelsesformular, hvor andre kvindelige skakspillere kan tilslutte sig brevets budskab om overgreb i skakverdenen.

Selvom brevet ikke anklager nogen konkrete mandlige skakspillere for at overskride intimsfærens grænser, så er der andre, der er gået i kødet på deres mandlige modparter.

Blandt de 88 signaturer har Jennifer Shahade tilsluttet sig bevægelsen.

42-årige Shahade er dobbelt amerikansk mester for kvinderne og tidligere kvindelig stormester. Tilbage i februar 2023 anklagede Shahade den forhenværende stormester og skaktræner Alejandro Ramirez for at have forgrebet sig på hende og på andre skakspillere, hvoraf flere af dem var umyndige.