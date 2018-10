Ny storkamp på vej - skandale-kæmper udfordrer bokselegende

Kampen mellem russiske Khabib Nurmagomedov og irske Conor McGregor udviklede sig som bekendt skandaløst i Las Vegas forrige wekkend.

Efter Khabibs sejr over McGregor sprang russeren ud af oktagonen og slog løs på folk fra McGregors stab, inden flere personer sprang ind og overfaldt ireren, der stadig sundede sig efter nederlaget.

Khabib Nurmagomedov lader dog ikke til at ville holde lav profil efter det pinlige optrin. Nu udfordrer han i stedet en anden af McGregors overmænd - bokseren Floyd Mayweather - til et endeligt opgør.

Oven i købet via en video, som direktøren for Mayweathers promotion-firma, Leonard Ellerbe, har lagt på Instagram.

- Kom nu, Floyd. Vi er nødt til at kæmpe nu. 50-0 vs. 27-0 - to mænd, der aldrig taber. Hvorfor ikke?, siger han om de to herrers rekordlister.

Man skal nok ikke være blind for, at både Khabib og Leonard Ellerbe har stor interesse i en kamp mellem Khabib og Mayweather.

Da amerikaneren droppede pensionen for at bokse mod Conor McGregor sikrede det ham mere end halvanden milliard danske kroner, så en kamp mod McGregors overmand vil sikkert også forgylde både Mayweather og hans stab - heriblandt Leonard Ellerbe.

Historien melder dog intet om, hvor vidt Khabib vil udfordre Mayweather i bokseringen eller MMA-oktagonen.

- I junglen er der kun en konge. Selvfølgelig er jeg kongen, for han kunne ikke få McGregor ned, og jeg fik ham let ned, siger han med henvisning til, at Floyd Mayweather vandt på en teknisk knock out i tiende runde, mens Khabib med et solidt halsgreb fik McGregor til at give op i fjerde runde.

Inden Khabib kan prøve kræfter med Mayweather, skal Manny Pacquiao dog lige have klaret sin revanche mod Mayweather. Ifølge amerikaneren skal de to nå at bokse revanchen fra 2015, inden året er omme.

Floyd Mayweather har som bekendt en lang karriere bag sig i boksning, mens Khabib Nurmagomedov - akkurat som Conor McGregor - normalt gør sig Mixed Martial Arts (MMA), hvor reglerne mildest talt er noget anderledes end i boksning.

Floyd Mayweather ordnede Conor McGregor. Nu vil Khabib også prøve kræfter med amerikaneren i bokseringen. Foto: AP

