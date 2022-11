Ny udvikling for Putin-darling: Omstridt sag overdrages

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har overdraget dopingsagen vedrørende den russiske kunstskøjteløber Kamila Valieva til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at Ruslands Antidopingagentur (Rusada) har nølet så meget med sagen, at Wada har opbrugt sin sidste tålmodighed.

For knap to uger siden truede Wada med at indbringe sagen for CAS, hvis Rusada ikke fremskyndede sin dopingundersøgelse af Valieva, men intet er siden sket.

- På trods af at Rusada er blevet officielt pålagt at løse Kamila Valieva-sagen omgående, er der ikke gjort fremskridt. Derfor kan jeg bekræfte, at Wada nu officielt har henvist sagen til CAS, skriver Wada-præsident Witold Banka på Twitter.

Rusada oplyste i oktober, at man ikke ville afsløre hverken datoen for Valievas høring eller dom og tilføjede, at beslutningen var truffet for at "beskytte interesserne" for den 16-årige Valieva, fordi hun ifølge Rusada er en "beskyttet person".

Valieva har fået denne status, fordi hun var under 16 år, da hun begik den påståede forseelse.

Hun var i centrum for en dopingskandale ved dette års vinter-OL i Beijing.

Den russiske kunstskøjteløber afleverede en positiv dopingtest til de russiske mesterskaber i december 2021, men det kom først frem 8. februar - dagen efter at hun var med på det russiske hold, som vandt OL-guld.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har tidligere forsvaret den nu 16-årige Kamilla Valieva, og har opsigtsvækkende hævdet, at doping ikke har nogen effekt i skøjteløb.

Ved udgangen af 2022 udløber den igangværende karantæne på to år, som Rusada har modtaget for deltagelsen i statsstøttet doping i landet.

Derfor er Rusada under grundigt opsyn af Wada, som skal vurdere, om Rusada til nytår er klar til at genindtræde i det internationale antidopingarbejde, eller om karantænen skal forlænges.

