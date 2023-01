Nye anklager i stort skakdrama

19-årige Hans Niemann mener at have fundet nye beviser på, at Magnus Carlsen håner og æreskrænker ham. Den norske verdensmester har ikke kommenteret sagen

Krigen mellem de to skakspillere Magnus Carlson og Hans Niemann tager til.

For nu fremsætter amerikanske Niemann nye anklager mod norske Magnus Carlsen, der kan skrive 15 VM-titler på cv'et.

Ifølge det norske medie Aftenposten anklages Magnus Carlsen for at bagvaske Hans Niemann under en turnering sidste efterår.

Niemann hævder, at Magnus Carlsen og hans team råbte hånende bemærkninger efter ham og lavede sange om ham under turneringen. Han anklager videre Carlsen for at have betalt den norske skakspiller Aryan Tari 300 euro for at råbe 'snyde-Hans' efter ham.

Hverken Magnus Carlsen eller Aryan Tari har reageret på Aftenpostens henvendelser.

Hele verden har de sidste to uger haft øjne mod skak-verdnen, hvor overskrifter om snyd med analkugler og kryptiske signaler fra verdensmesteren Magnus Carlsen har fyldt. Men hvad er op og ned i den vilde sag, hvor Magnus Carlsen indirekte beskylder den forholdsvis ukendte amerikaner Hans Niemann for snyd? Den 7-dobbelte skakmester Sune Berg Hansen forklarer sagen, der er så vild, at selv Elon Musk måtte blande sig Snyd med analkugler og vilde beskyldninger.

Anklagerne fyger

Det er et hidtil uhørt drama, der udspiller sig i den internationale skakverden.

Siden september 2022 har stormen mellem Hans Niemann og Magnus Carlsen taget til i styrke.

Carlsen anklager Niemann for snyd, og Niemann har besvaret anklagerne med et søgsmål på over 700 millioner danske kroner for æreskrænkelse.

19-årige Niemann chokerede skakverdenen i efteråret 2022, da han overraskende vandt over 32-årige Carlsen. Efterfølgende valgte Magnus Carlsen at trække sig fra turneringen.

- Jeg tror, at Niemann har snydt mere - og mere nyligt - end han offentligt har indrømmet, skrev han en uge senere på Twitter med henvisning til, at amerikaneren har erkendt at have snydt et par gange i onlineskak, da han var yngre.

Det Internationale Skakforbund (FIDE) har iværksat en undersøgelse af både Niemann og Carlsen.