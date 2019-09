Nyt choknederlag til USA: Værst nogensinde

Basketballstjernerne fra USA havde næppe regnet med, at de skulle slutte VM i Kina med en kamp om turneringens syvendeplads.

Ikke desto mindre er det en realitet, efter at amerikanerne torsdag tabte 89-94 til Serbien i et placeringsopgør.

USA er nu sikker på at slutte med sin dårligste placering i en større international turnering, hvor man har haft NBA-spillere på holdet. Den hidtil ringeste placering i 45 turneringer var en sjetteplads ved VM i 2002.

- Vi kunne ikke have gjort det anderledes i forhold til, hvad vi har givet, hvad vi har ofret, og hvor meget vi er gået op i det.

- Men for nogle af os - måske os alle - kan det være sidste gang, vi har båret en USA-trøje nogensinde, siger Harrison Barnes til NBC.

Han er den eneste spiller på holdet, der har erfaring fra OL.

Holdet mangler de store NBA-profiler LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry og James Harden, men har alligevel et slagkraftigt mandskab bestående af højtbetalte stjerner fra verdens bedste liga.

Derfor var det en stor overraskelse, da landsholdet onsdag blev sendt ud af medaljekampen ved at tabe til Frankrig i kvartfinalen.

Nedturen blev endnu større med nederlaget torsdag. Noget kunne tyde på, at amerikanerne havde svært ved at hive sig op efter onsdagens fiasko, for første quarter sluttede med knusende 32-7 i serbisk favør.

Andet quarter vandt USA dog overlegent, og så var Serbiens forspring pludselig ikke så stort før begyndelsen på anden halvleg.

Men stort nok. En tæt tredje quarter blev afløst af en tæt fjerde quarter, og så måtte amerikanerne se et nederlag i øjnene for anden dag i træk.

Hos Serbien var det Sacramento Kings-spilleren Bogdan Bogdanovic, der stjal billedet med 28 point, mens Harrison Barnes med 22 point gjorde sit for at holde USA inde i kampen.

Kampen om syvendepladsen bliver mod enten Polen eller Tjekkiet. Den finder sted på lørdag.

Argentina, Frankrig, Spanien og Australien kæmper videre om titlen i fredagens semifinaler.

