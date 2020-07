Offer for hemmelig video

Forestil dig, at du bliver udspioneret af ukendte mennesker, uden du selv ved det.

Det var, hvad den amerikanske tv-vært Rachel Nichols blev udsat for forleden. Det skriver blandt andre New York Post, nj.com og Deadspin.

Ifølge mediet blev den 46-årige vært filmet, mens hun opholdt sig på et hotelværelse i Florida. Tirsdag aften modtog tv-værten så angiveligt flere videoer fra en endnu ukendt person.

Mediet skriver også, at de har været i kontakt med en anonym kilde, der fortæller, at de tilsendte videoer er et forsøg på at skabe en særlig smædekampagne mod Rachel Nicols, der er kendt for at være vært på NBA-programmet ’Jump' hos ESPN.

Samtalen var angiveligt 30 minutter lang. De tilsendte videoer uer angiveligt et direkte forsøg på at kompromittere hendes job hos EPSN. Der er dog ikke noget tidspunkt i videoen, hvor Rachel Nichols skulle have sagt ting, der kunne spænde ben for ansættelsen.

En kilde fortæller samtidig ifølge Deadspins oplysninger, at gerningsmanden skulle komme fra egne rækker hos ESPN, hvor en af de ansatte skulle stå bag de sendte videoer. Dette er endnu ikke blevet bekræftet nogen steder.

I videoen kan man angiveligt høre Rachel Nichols i en samtale med en anden person, hvor de diskuterer hendes job hos ESPN. Her taler hun ifølge mediet om sin tid hos mediet.

Det er sket før i historien, at en vært på ESPN er blevet filmet uden at vide det selv. Det samme skete nemlig i 2008 for sportskommentatoren Erin Andrews, der ligeledes blev optaget i alt hemmelighed på et hotelværelse.

Dengang blev gerningsmanden ved navn Michael Barrett fundet og efterfølgende idømt fængsel for sine lovovertrædelser.

Rachel Nichols har arbejdet for ESPN siden 2004, hvor hun blev en del af mediets store NFL-dækning som reporter på ’Monday Night Football.’

