Officielt: Michael Jordan sælger NBA-hold for milliardbeløb

Basketlegenden Michael Jordan har solgt en stor bid af sin ejerandel af NBA-holdet Charlotte Hornets.

Med salget overlader 60-årige Michael Jordan den kontrollerende andel af ejerskabet til en investorgruppe, der er anført af Gabe Plotkin og Rick Schnall.

Duoen er efter salget nu majoritetsejere i klubben og vil på skift indtage rollen som bestyrelsesformand med fem års rotation.

Handlen blev allerede offentliggjort i juni, men først gennemført torsdag aften dansk tid. Michael Jordan har ifølge amerikanske medier fået omkring tre milliarder dollar for salget af sin andel. Det svarer til over 20 milliarder kroner.

I 2010 købte han sig ind som majoritetsejer for 275 millioner dollar. Nu om dage ville det svare til lidt under to milliarder kroner.

- Det har været en stor ære at være holdejer af Charlotte Hornets i min hjemstat, North Carolina, i de seneste 13 år. Jeg er stolt af det, organisationen har opnået, siger Michael Jordan på NBA's hjemmeside.

Michael Jordan har dog ikke solgt hele sin andel af Charlotte Hornets og vil stadig være minoritetsejer i klubben.

Charlotte Hornets har under Michael Jordans ejerskab haft svært ved at gøre sig gældende i NBA. Kun to gange siden 2010 har holdet været med i ligaens slutspil.

I den netop overståede sæson vandt holdet blot 27 ud af 82 kampe. Kun tre hold i ligaen vandt færre kampe.

Resultaterne står i stor kontrast, til det Michael Jordan opnåede som spiller.

I 1990'erne vandt han NBA-mesterskabet seks gange med Chicago Bulls. Fem gange blev han kåret som ligaens bedste spiller. Hele 14 gange blev han udvalgt til NBA's all star-hold.