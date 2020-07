OL 2021: Nej tak

På fredag skulle de 32 Olympiske Lege være åbnet i Tokyo, men tilbage i marts blev OL udskudt et år på grund af coronasituationen, så det nu afholdes fra 23. juli 2021.

Men verden er langt fra sluppet af med corona, og søndagens nyeste tal viser, at 70,1 procent af befolkningen i Japan nu slet ikke vil have OL 2021.

- 36,4 procent af de adspurgte ønsker at OL skal udsættes endnu et år hovedsageligt fordi de ikke tror, at coronasituationen vil have forbedret sig inden næste sommer, lyder det ifølge NTB i en undersøgelse foretaget af det japanske nyhedsbureau Kyodo.

- Yderligere 33,7 procent ønsker at aflyse næste års OL, mens bare 23,9 procent ønsker, at OL gennemføres i 2021 som planlagt, lyder det.

Tilbage i slutningen af juni blev lavet en lignende undersøgelse og her var det kun 51,7 procent procent af befolkningen, der ville udskyde eller aflyse OL, mens det altså nu er mere end to tredjedele, der siger nej.

IOC-boss Thomas Bach har tidligere slået fast, at hvis ikke det bliver OL i 2021, så bliver det helt aflyst. At udskyde endnu et år er ikke en mulighed.

- Man kan ikke beskæftige 3000 eller 5000 folk i en organisation for evigt, og man ikke hvert eneste år ændre en hel sportsverdens kalender og efterlade atleterne i usikkerhed, sagde Bach i maj.

Også Japans premierminister Shinzo Abe har tidligere slået fast, at der ikke er nogen plan B længere. Det er OL i 2021 eller aflysning, selvom et voksende flertal altså gerne ser OL udskudt til 2022.

Yoshiro Mori fra den japanske OL-komité tager sig til hovedet. Foto: Issei Kato/Ritzau Scanpix

Tidligere på ugen var OL-arrangørerne ude og fortælle, at planen er at afholde OL på samme stadions og arenaer som det var meningen i 2020, og tidsplanen bliver også den samme.

Bossen for den tyske olympiske komité Alfons Hörmann erkendte dog, at han har en sten i maven omkring OL 2021.

- Men man kan krydse fingrene og bede og håbe på, at det hele kan fungere, men ellers må der tages forholdsregler.

- Hvis OL slet ikke kan finde sted, vil det have meget vidtrækkende konsekvenser, lyder beskeden fra den tyske OL-boss.

OL blev senest aflyst i 1944. Dengang var det på grund af anden verdenskrig, der også forhindrede OL 1940, hvor værten ellers også skulle have været Tokyo.

