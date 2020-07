OL-deltager død - 20 år gammel

Kunstskøjteløberen Ekaterina Alexandrovskaya faldt fredag i døden fra et vindue. Hun deltog ved OL for to år siden

Den russiskfødte kunstskøjteløber Ekaterina Alexandrovskaya er på tragisk vis afgået ved døden blot 20 år gammel.

Ifølge flere russiske medier døde Ekaterina Alexandrovskaya efter at være faldet ud af et vindue i Moskva fredag.

Hun døde angiveligt på stedet, og ifølge mediet Izvestiu er myndighederne i færd med at undersøge de nærmere omstændigheder ved dødsfaldet.

Hendes forhenværende makker på isen, Harley Windsor, har bekræftet dødsfaldet via sin Instagram-konto, hvor han naturligvis begræder tabet.

- Ord kan ikke beskrive, hvordan jeg har det lige nu. Jeg er knust over Katias triste og pludselige dødsfald. Omfanget af, hvad vi har opnået i vores partnerskab er noget, jeg aldrig kan glemme og altid vil holde tæt til mit hjerte.

- Denne nyhed er noget, man aldrig kan forberede sig på. Hvil i fred, Katia, skriver han.

Harley Windsor og Ekaterina Alexandrovskaya deltog ved OL i 2018. Foto: Julian Linden/Ritzau Scanpix

Til OL for Australien

Alexandrovskaya er født i Rusland, men repræsenterede Australien ved vinter-OL i Pyeongchang for to år siden.

Udover den olympiske deltagelse kunne hun bryste sig af titlen som juniorverdensmester i 2017 samt dobbelt australsk mester med Harley Windsor.

De to deltog også ved OL sammen, men Ekaterina Alexandrovskaya måtte i februar stoppe karrieren på grund af skader.

Australiens OL-ansvarlige, såkaldt chef de mission, Ian Chesterman, er også berørt over den triste nyhed.

- Det er enormt trist at miste Katia, som var en meget livlig og talentfuld person - og en utrolig atlet. Hun var stille og ydmyg, men meget bestemt i forhold til at være den bedste, hun kunne, siger han.

Dødsfaldet sker, blot to uger efter en anden australsk atlet omkom. For ti dage siden døde den 32-årige snowboarder Alex 'Chumpy' Pullin således i en drukneulykke. Det kan du læse mere om her.

