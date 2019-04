OL-guldvinder i uhyggeligt tv-kollaps

Dobbelt OL-guldvinder i volleyball kollapsede under tv-interview i Brasilien

Hun vandt OL-guld med Brasilien i både 2008 og 2012 og har også tre VM-medaljer, men nu er den 35-årige brasilianske volleyball-stjerne Jaqueline Carvalho i mediernes søgelys af helt andre grunde.

Under herrekampen mellem Sao Paulo og Taubate Funvic i den brasilianske liga gav hun et ekspert-interview på sidelinjen til tv-kanalen TV Spor.

Pludselig bliver hun helt mat i øjnene og falder til jorden, mens intervieweren chokeret forsøger at gribe hende. Det viser de uhyggelige tv-billeder, som du kan se her.

Folk kommer løbende til for at hjælpe, og spillerne stopper øjeblikkeligt kampen, mens de to hold læger giver førstehjælp.

Det var angiveligt varmen i hallen, der gav den dobbelte OL-guldvinder et hedeslag og så lavt blodsukker, at hun faldt om.

Dagen derpå er hun kommet sig over episoden.

- Jeg vil gerne sige, at jeg har det bedre nu. Tak for alle beskederne, skriver hun.

Og til dem, der er interesseret i det sportslige, så vandt Sao Paulo kampen i tre sæt.

Den brasilianske landsholdsspiller har mere end 796.000 følgere på Instagram

