OL-medaljevinder overfaldet med metalrør

Det er efterhånden nogle år siden, hun har vundet en OL-medalje, men lige nu har Kim Glass fra USA en hel del andet at tænkte på.

Den 37-årige volleyball-spiller blev i weekenden overfaldet efter en frokost med en veninde og ramt af et metalrør, hvilket har givet hende grimme skader i ansigtet.

Blandt andet et særdeles hævet øje og et dybt sår på næseryggen.

Det fortæller amerikaneren selv i en såkaldt 'story' på Instagram, hvor hun taler ud om episoden til sine cirka 34.000 følgere.

- En hjemløs mand løb mod mig og kiggede på mig med hadefulde øjne. Da jeg vendte mig om for at gå tilbage til min veninde, blev jeg ud af det blå ramt af et metalrør, og det ramte mig lige i ansigtet. Det hele gik så stærkt, og jeg faldt til jorden, siger Glass blandt andet og fortsætter:

- Han blev efterfølgende holdt nede, indtil politiet og en ambulance ankom. Som det ser ud nu, vil mit syn ikke komme til at tage skade, og lægerne har fået syet mig pænt sammen.

Udover de synlige skader har hun fået nogle brud i ansigtet, og ellers benytter hun videoen til at takke alle de mennesker, der har sendt støttende ord hendes vej.

Kim Glass har ved siden af volleyball-karrieren fået tiden til at gå med at være model. I 2008 var hun med USA til OL, hvor hun var med til at vinde en sølvmedalje.

--------- SPLIT ELEMENT ---------