OL-stjerne gik forrest for Putin

OL-guldvinder Nikita Nagornyy førte an i den russiske militærparade i forbindelse med årsdagen for sejren i anden verdenskrig

Hvis nogen skulle være i tvivl om, at sport spiller en vigtig rolle i Vladimir Putins maskine, så kan man bare kigge på mandagens militærparade på Den Røde Plads i Moskva.

Traditionen tro fejrede Rusland sejren over Nazityskland i 2. verdenskrig i 1945 - den såkaldte Victory Day, som naturligvis fik endnu større opmærksomhed på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Og skarpe øjne kunne måske genkende en af dem, der gik forrest i paraden, for han er vant til skærmtid.

Den russiske supergymnast Nikita Nagornyy spillede således en central rolle i paraden, fremgår det af billeder fra Den Røde Plads.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine Få overblikket over de seneste nyheder fra Ukraine her.

Nikita Nagornyy er et af de helt store navne i russisk gymnastik og snuppede to bronzemedaljer og en holdguldmedalje ved OL i Tokyo sidste sommer.

Et OL, hvor russiske atleter stillede op under navnet 'Ruslands Olympiske Komité' på grund af dopingsanktioner.

Efterfølgende var han i audiens hos præsidenten, som det fremgår af hans Instagram-konto.

Artiklen fortsætter under billedet..

Deltagelsen kommer ikke som en overraskelse, for ifølge det russiske nyhedsbureau Tass måtte OL-guldvinderen droppe sin træning flere dage i forvejen for at forberede sig på opgaven.

Ud over at det ser godt ud med en sportsstjerne i spidsen for paraden, skyldes hans medvirken også, at han har en fremtrædende rolle i bevægelsen Young Army Cadets National Movement, der får direkte støtte fra den russiske regering via det russiske forsvarsministerium.