Afslører snedigt OL-trick: Sådan bliver tv-seerne snydt

OL-arrangørerne snyder tv-seerne til at tro, at der er flere tilskuere ved OL i Pyeongchang, end der faktisk er

For fire år siden i Sochi, der var de manglende tilskuere et stort tema, og også ved denne februars vinter-OL i koreanske Pyeongchang, der har tilskuertallene været endnu værre, fordi Sydkorea ikke har tradition for sportsgrene som skihop, langrend og ishockey.

Heller ikke til Martin Fourcades guldløb mandag i skiskyttearenaen var der ret mange tilskuere, og nu har svenske Aftonbladet været en tur på tilskuerpladserne og derved luret, hvordan OL-arrangørerne via tre enkle tricks snyder tv-seere verden over til at tro, at der er flere tilskuere, end der i virkeligheden er.

De tre kreative løsninger forbedrer oplevelsen for både tv-seere og tilskuere på stadion, og det første trick er simpelt, men gør det meget stille væk fra målområdet.

- Tilskuerne bliver nægtet at stå langs løjpen i skiskydning, kombineret og langrend, og dermed tvinges alle, der vil se løbene til at stå på tribunen i målområdet, lyder det.

Det andet trick handler om at få folk frem på tribunen.

- Den ene af to tribuner i målområdet rummer 4500 mennesker, men den har så flad en vinkel, at man ikke ser noget, hvis man står bagerst, lyder det.

- Dermed vil alle stå længst fremme og danne en række, der strækker sig langs hele opløbet. Den gode plads bagved er ikke så nem at se på tv.

Også det tredje trick handler om at klemme de få tilskuere sammen.

- Derudover er der bygget en ståtribune med plads til 3000 mennesker, men den er bygget i fem etager, så når folk rykker frem mod rækværket, hvor det faktisk er muligt at se noget, så fremstår folkemængden større, end den faktisk er, lyder det.

Jubel efter tysk guld i nordisk kombineret, men i baggrunden er der ikke mange tilskuere. Foto: Ritzau Scanpix/ CARLOS BARRIA

Norsk guld om dagen trak ikke mange flere på stadion. Foto: Odd Andersen / Ritzau Scanpix

De ganske få tilskuere er klemt sammen ved rækværket, så det trods alt syner af tilskuere. Foto: AP

Her ligner det, at der er mange tilskuere, men kun fordi samtlige tilskuere er presset frem til rækværket. Foto: AP

Mens tv-seerne måske bliver snydt til at tro, at der er mange tilskuere på plads på stadion, så er det ikke så nemt at snyde atleterne.

- Det er så mørkt, koldt og kedeligt her, så det havde været dejligt med lidt jubelbrød af og til, sagde norske Johannes Thingnes Bø til VG efter skiskytternes jagtstart.

- Det er ikke tidernes bedste stemning. Der er få tilskuere her, men der er jo trods alt nogen, der kommer, lød det fra landsmandinden Tiril Eckhoff til samme avis.

For fire år siden var ledende IOC-folk ellers fremme og fortælle, at tv-billederne, konkurrencerne og anlæggene var flotte, men at entusiasmen var savnet. Nu er løjperne under konkurrencerne det sted, hvor OL-atleterne finder mest ro.

Ude på ruten er skiskytterne og langrendsløberne helt alene - det er forbudt for tilskuere at stå ved løjpen. Foto: AP

Er man alene på løjpen, så er man helt alene, for der er ingen tilskuere. Foto: AP

Når vinter-OL afvikles om fire år, så bliver det igen i Asien - nærmere bestemt Beijing, hvor langrend og skiskydning formentlig heller ikke bliver tilskuermagneter.

Men hvorfor afholder man så ikke bare vinter-OL i Europa, hvor folk er vilde med disse ski-discipliner?

I forbindelse med vinter-OL 2022 havde seks europæiske byer i første omgang meldt sig som mulige værtsbyer, men de trak sig på grund af stigende omkostninger og politisk usikkerhed, og pludselig var Almaty i Kasakhstan og Beijing de eneste muligheder.

Stockholm i Sverige, Calgary i Canada, Sion i Schweiz og Sapporo i Japan er foreløbig de fire kandidater til vinter-OL i 2026, men IOC er gået i gang med at overveje, hvordan man fremover gør det mere attraktivt at blive værtsby ved vinter-OL.

Tidligere har det været fremme, at klimaændringer gør, at det snart er ved at være sidste chance, hvis en by som Oslo skal kunne afholde et vinter-OL.

