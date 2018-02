Alarm ved OL: Advarer folk mod at gå ud

Voldsom vind i OL-byen har fået arrangørerne til at bede folk om at holde sig inden døre, så de ikke kommer til skade

Kraftig vind præger lige nu i det sydkoreanske OL-område, hvor især OL-parken er hårdt ramt.

OL-arrangøren udsendte tidligere i dag en pressemeddelelse, hvori de skriver at al udendørs aktivitet var stoppet, og at de opfordrede folk til at gå inden for.

Olympic Park in #PyeongChang has been evacuated due to high winds of 4️⃣0️⃣+ MPH. Here’s some video from earlier. #RoadtotheOlympics pic.twitter.com/dKF4a3YeJI — Aaron Nolan (@AaronNolanNews) 14. februar 2018

- På grund af den stærke vind skal du være opmærksom på faldende genstande, når du går ud, skriver arrangørerne i pressemeddelelsen, der blev sendt ud lidt over otte dansk tid.

OL-frivillige kæmper mod vinden. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Kort efter kom en ny advarsel på mobiltelefonerne, hvor der blev gjort opmærksom på at søge ly for vinden i Yeongdong-provinsen.

Derudover oplyser arrangørerne, at al aktivitet ved OL-parken i Gangneung-området, hvor curling og skøjte-løbene arrangeres, er suspenderet på grund af sikkerheden.

Den norske avis Dagbladet melder om telte og hegn, der er blæst omkuld, og de frivillige arbejder på at få folk til at gå inden for i læ.

Ifølge Dagbladet så er flere personer, kørt på sygehuset, hvor de får behandling for blandt andet øjenskader, efter støv og sand blev hevet op af vinden.

Den kraftige vind har også fået konsekvenser for kvindernes slalom-konkurrence, der er blevet aflyst og udsat til fredag, ligesom kvindernes skiskydnings-konkurrence, forsøges afviklet i morgen i stedet for i dag.

Det er ikke første gang, at OL-konkurrencer bliver udsat på grund af stærk vind ved dette års vinter-OL.

Således måtte den danske skiløber, Christoffer Faarup, vente med at få sin OL-debut, da mændenes styrtløb blev udsat fra søndag til torsdag.

Den stærke vind har flere gang skabt bekymring hos atleterne, og den norske snowboardkører Silje Norendal langede tidligere på ugen ud efter arrangørerne ovenpå den stormomsuste og omdiskuterede OL-finale i slopestyle natten til mandag dansk tid.

- Jeg er meget irriteret over, at der blev kørt en finale. Jeg havde egentlig mest lyst til at sætte mig på toppen og græde. Kroppen har rystet i to timer, fordi jeg var bange for at køre, siger Silje Norendal ifølge VG til Eurosport.

