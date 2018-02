Blodige billeder: Her styrter stort OL-håb

Forhåbningerne var store, da den russiske skiløber Pavel Trikhichev stod på pisten inden mændenes kombinationskonkurrence i styrtløb ved vinter-OL. Det skulle dog vise sig at blive en meget skidt dag for Trikhichev.

Skiløberen missede en port under løbet, og derefter mistede han styringen over sine ski i det efterfølgende hop. Det betød, at Trikhichev bragede ind i sikkerhedsnettet. Under konkurrencen var der kraftig vind, der var med til at gøre betingelserne ekstra svære for løberne.

Styrtet resulterede i, at løbet blev forsinket med hele 17 minutter. Styrtet så ganske alvorligt ud men på trods af det, så kunne Pavel Trikhichev selv gå fra pisten.

Vinderen af kombinationskonkurrencen i styrtløb blev tyske Thomas Dressen.

Pavel Trikhichev efter styrtet. Foto: AP Photo/Luca Bruno

Foto: AP/Michael Probst

Foto: AP/Michael Probst

