CAS udsætter beslutning i sag om russisk curlingspiller

Først afslog den russiske curlingspiller Alexander Krushelnitsky selv at møde op.

Derefter besluttede Den Internationale Sportsdomstol (CAS) af aflyse en høring om russerens dopingsag og udskyde en beslutning.

- I sagen om Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Det Internationale Curlingforbund mod Alexander Krushelnitsky har alle parter anmodet Antidopingafdelingen og CAS om at aflyse dagens høring, skriver CAS i en meddelelse.

I stedet vil en afgørelse i russerens sag blive truffet senere torsdag, og den vil blive truffet på baggrund af skriftligt materiale.

- Efter at have studeret alle fordele og ulemper nøje har jeg besluttet mig for at droppe det. Jeg mener, at en høring er nyttesløs på grund af de gældende regler, sagde Alexander Krushelnitsky tidligere ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Russeren hentede med Anastasia Bryzgalov en bronzemedalje i mixed curling tidligere ved vinter-OL i Sydkorea, og parret risikerer at måtte overlade den medalje til nordmændene Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien.

Baggrunden er, at både Krushelnitskys A- og B-prøve har vist spor af den præstationsfremmende hjertemedicin meldonium.

Meldonium har været på den forbudte liste siden 2016.

Krushelnitsky har tidligere forklaret, at han aldrig har benyttet sig af forbudte stoffer.

Internationale medier har spekuleret i, at en beslutning i sagen i CAS kan få indflydelse på, om de russiske OL-atleter kan benytte Ruslands flag under OL's afslutningsceremoni.

