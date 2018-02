Curling-skuffelserne fortsætter: Nyt dansk nederlag

Fire kampe, fire nederlag.

Det samlede udbytte for de to danske curlinglandshold er temmelig nedslående efter anden kampdag ved OL i Pyeongchang.

Efter at kvinderne tidligere på dagen havde tabt til Japan, fulgte mændene op med et 7-9-nederlag til Schweiz. Men danskerne var godt med og pressede modstanderne til det sidste i en spændende forestilling.

- Schweiz er et fantastisk godt hold, som mange har store forventninger til her ved OL, så vi vidste, at det ville blive svært, siger den danske skipper Rasmus Stjerne.

- Vi fik ikke helt udnyttet alle vores chancer, og det er ærgerligt, for det havde været en god sejr at hive hjem, siger han.

Det så fint ud, da Stjerne og hans mænd udlignede til 2-2 i tredje ende, men schweizerne skabte sig omgående et komfortabelt forspring ved at vinde 3-0 i fjerde.

Efter to reduceringer syntes det danske hold på vej tilbage i kampen, men et par upræcise sten i syvende ende forvandlede en god position til en schweizisk 7-4-føring.

Foto: Wang Zhao/Ritzau Scanpix

Dermed var danskerne under pres, men Stjerne satte to flotte sten i afslutningen af ottende ende og skabte ny kontakt ved 6-7.

Glæden varede dog kort. Schweizerne lavede straks to point mere og kunne sikre sig sejren med defensivt spil i tiende ende.

Her gav et schweizisk kiks dog danskerne et lille håb om at tvinge kampen ud i en ekstra ende.

Til sidst var der brug for et mindre mirakel af Rasmus Stjerne, men den velspillende skipper måtte nøjes med at være tæt på.

- Scoretavlen siger, at det var en tæt kamp, og det var det også. Vi havde fat i dem.

- Jeg er stadig optimistisk. Vi har rykket os siden den første kamp. Vi er også gået tilbage på nogle punkter, men når vi får rykket alle brikker frem, er jeg sikker på, at spillet er der, siger Rasmus Stjerne.

Det danske hold skal i aktion to gange fredag. Første kamp mod Italien er en natteforestilling, der begynder klokken 01.05 dansk tid. 11 timer senere venter et møde med USA.

