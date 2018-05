Danmark fik klø til OL - nu får det alvorlige konsekvenser

Når den nuværende samarbejdsaftale udløber i juni, forlænger Team Danmark ikke samarbejdet med Dansk Curling Forbund.

Det skyldes primært, at det ikke er lykkedes for dansk curling at følge med den skærpede internationale konkurrence, forklarer Team Danmark i en pressemeddelelse.

- Resultaterne for dansk curling har ikke været, som vi alle sammen har håbet på. Senest eksemplificeret ved vinter-OL, hvor begge danske hold sluttede sidst, lyder det fra Team Danmark.

Team Danmark-direktør Lone Hansen fortæller, at hun i løbet af foråret har givet curlingforbundet nogle anbefalinger til, hvordan man kan løfte elitearbejdet.

Anbefalingerne handler om struktur på talentarbejdet, atleternes træningsindsats, forbundets setup og økonomi til at investere i elitearbejdet.

- Døren er ikke lukket i forhold til et fremtidigt samarbejde med Team Danmark, men det kræver, at forbundet bringer elitearbejdet op på et højt internationalt niveau, siger Lone Hansen.

Ved vinter-OL i Pyeongchang sluttede begge curlinghold på sidstepladsen.

