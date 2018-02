Darling eller joke? Her er OL's allerværste atlet

OL-historien er fyldt med skæve eksistenser som bl.a. Eddie 'The Eagle' Edwards, Philip Boit og de fire hurtigløbere på Jamaicas bobslæde-hold.

OL-atleter som langt fra kæmper med om guldet, men alligevel deltager i den bedste olympiske ånd.

I sydkoreanske Pyeongchang er det skiløberen Elizabeth Marian Swaney, der i høj grad har delt vandene. Swaney blev søndag sidst i freestyledisciplinen halfpipe, men det er mere måden, som Swaney kom igennem sit program på, der har fået folk til tasterne.

Der var nemlig ikke rigtig nogen tricks, der var ikke særlig megen tid i luften, og mest af alt lignede det, at halfpipe-udøveren bare forsøgte at komme igennem sit program uden at vælte.

Se også: Mens du sov: Dansk milliardær-arving styrtede i stort sats

Elizabeth Marian Swaney sluttede sidst ved halfpipe-konkurrencen, som sædvanlig. Foto: AP Photo/Kin Cheung

For få kvinder

Det har fået både Yahoo Sports og Denver Post til at lave længere features, der omhandler, hvordan en sportsudøver som Swaney overhovedet kan deltage ved OL. Svaret er ganske simpelt ifølge de amerikanske medier:

Der er for få kvindelige freestyle skiløbere, og så udnytter den 33-årige Elizabeth Swaney et smuthul i systemet.

For at kvalificere sig til OL, skal man opnå et vist antal placeringer i top 30 til World Cup-stævner. Men virkeligheden er, at der sjældent er 30 deltagere til stævnerne, og derfor skal man i realiteten bare møde op for at komme nærmere OL.

Ser du også med? Her er de smukkeste atleter ved vinter-OL

De andre vælter

Elizabeth Swaney, der er født og opvokset i USA, men som repræsenterer Ungarn, fordi hendes familie har rødder i det østeuropæiske land, har gennem årene betalt store summer for at rejse til bl.a. Kina, Sydkorea og New Zealand for at placere sig i stævnerne.

- Som reglerne foreskriver, har hun deltaget i de relevante konkurrencer, og nogle gange vælter nogle af deltagerne, så Elizabeth Swaney ikke kommer sidst, siger Steele Spence, der er halfpipedommer ved det internationale skiforbund FIS, til Denver Post.

Elizabeth Swaney har i sine 13 år på freestyle-scenen kommet sidst eller næstsidst i langt de fleste af sine løb. Hendes bedste placering nogensinde er nummer 13 ud af 15 deltagere ved et stævne i Kina, da verdenseliten konkurrerede samtidig i USA.

Kom med i OL-spøgelsesbyen: 'Det, der er sket, er uforståeligt'

Deler vandene

I sit gennemløb ved OL imponerede hun heller ikke sportsligt, men hendes præstation har delt vandene.

Nogle mener, Swaney gør OL ære ved at deltage:

@ElizabethSwaney is the most inspirational athlete at these games bar none https://t.co/xxteejCaxa — Marcus Taylor (@Marcus_Taylor16) 19. februar 2018

@ElizabethSwaney is my new personal hero. — AKA Johnny B. Badd (@jfwinward) 19. februar 2018

Mens andre mener, hun er en joke, der bestemt ikke hører hjemme ved OL:

@ElizabethSwaney You're a poser who worked the system, found a loophole & just barely didn't cheat. Shame on you for dishonoring the spirit of the games. You don't deserve to be called and Olympian for any country. — Wendy Pons (@wdpons) 19. februar 2018

Elizabeth Swaney should be ashamed of herself. What a joke. — #VoteThemOut 202-224-3121 (@KsKM3) 19. februar 2018

Vil inspirere

Elizabeth Swaney selv har tidligere udtalt, at hun ikke ser de øvrige OL-deltagere som konkurrenter, men som personer, hun inspireres af.

Ligesom hun selv forsøger at inspirere andre:

- Jeg forsøger at gøre det så godt som muligt og repræsentere Ungarn så godt, som jeg kan. Måske kan jeg være med til at hjælpe folk i gang med freestyle. Jeg vil gerne vise, at alle mennesker kan dyrke freestyle uanset deres baggrund, siger Elizabeth Swaney til Denver Post.

Husker du Danmarks skøjteprinsesse? Her er Mikkeline i dag

Regelændring

Uanset hvor mange mennesker hun måtte inspirere, så kan det være sidste gang, Elizabeth Swaney kommer til at deltage på så højt niveau som OL.

I hvert fald har hendes optræden i Sydkorea skab anledning til en regelændring.

- Der vil ske ændringer med hensyn til procentdelen af point, der kræves for at kvalificere sig til OL. Det arbejdes der med lige nu, siger dommeren Steele Spence til Denver Post.

Milliarder blev tabt: Her er de største olympiske fadæser

Hoveddommer ved freestylekonkurrencen ved OL, Philippe Belanger, fortæller, at Swaney har været heldig med at komme til Pyeongchang, for hvis hun var styrtet i tre-fire af World Cup-løbene, var hun ikke kvalificeret.

- Man kommer til at skulle forbedre sin placering til World Cup-stævnerne, hvis man i fremtiden skal kvalificere sig til OL, siger Philippe Belanger til Denver Post.

Læs mere fra vinter-OL herunder:

Se også: OL-medalje i idioti: Fik sparket efter sex-snak om OL-sensation

Se også: Dansk curling-nedtur fortsætter - bizar sten ikke nok til sejr

Russere bekræfter OL-skandale: 'Vi beklager denne hændelse dybt'