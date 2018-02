Første OL-atlet knaldet for doping: Nu kommer hans forklaring

OL's første dopingsynder husker angiveligt ikke at have taget det forbudte stof acetalozamid

Den japanske speedskater Kei Saito blev mandag aften dansk tid den første atlet ved de vinterolympiske lege, der er knaldet for doping.

Ifølge Den Internationale Sportsdomstol (CAS) er japaneren testet positiv for det vanddrivende middel acetalozamid, der altså står på listen over forbudte præparater. Acetalozamid er ikke direkte præstationsfremmende, men bruges effektivt til at sløre andre præstationsfremmende stoffer.

21-årige Kei Saito nægter dog at have taget det forbudte stof bevidst. I en erklæring slår han fast, at han er uskyldig og chokeret over den positive prøve.

- Jeg vil kæmpe for at bevise min uskyld, for jeg husker det ikke (at have taget stoffet, red.), og det er uforståeligt, siger Kei Saito ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg er chokeret over det, for jeg har aldrig forsøgt at dope mig. Jeg er blevet trænet i anti-doping. Jeg har aldrig taget et steroid, så jeg har ikke brug for at sløre noget.

Den positive prøve blev afleveret i forbindelse med en træning, og den japanske speedskater nåede slet ikke at komme i aktion ved legene. Derfor får dopingsagen heller ikke indflydelse på nogen resultater.

Ifølge AFP har Saito indvilget i at forlade den olympiske landsby.

- Jeg vil ikke lægge mit hold til last, så jeg har accepteret den beslutning, lyder det fra Saito.

