Gigantisk OL-drama fra morgenstunden: Vandt guld i overtiden

De russiske ishockeyherrer levede op til favoritværdigheden i finalen ved vinter-OL i Pyeongchang.

I søndagens finale vandt russerne, der stiller op under olympisk flag på grund af den officielle udelukkelse af Rusland, 4-3 over Tyskland.

Den afgørende scoring blev sat ind i forlænget spilletid, efter at den ordinære spilletid endte 3-3. Kirill Kaprizov blev matchvinder.

Tyskland havde højst overraskende fundet vej til finalen med en sejr på 4-3 over de canadiske storfavoritter i semifinalen.

Canada tog lørdag bronzemedaljer med en sejr på 6-4 over Tjekkiet.

I finalen mod de russiske turneringsfavoritter blev det ikke til en ny sensation for det tyske mandskab.

Fra kampens tog russerne teten. I første periode havde Rusland dobbelt så mange skud på mål som tyskerne.

Med et halvt sekund tilbage af første periode lykkedes det russerne at komme på tavlen. Tyskerne kunne ikke få pucken ud af egen zone, og Vyacheslav Voinov fik tid og plads til at smække den i mål til 1-0.

Tyskland svarede dog igen med små 11 minutter tilbage af anden periode. En kontramulighed endte hos Felix Schütz, som sendte den i nettet.

Efter en videogennemgang blev målet godkendt, og så var kampen pludselig helt lige.

Stillingen var 1-1 ved indgangen til tredje periode, hvor tyskerne tog teten i starten. Men det var russerne, der kom på 2-1 med små syv minutter igen på et mål af Nikita Gusev, der bankede den ind fra en spids vinkel.

Føringen holdt dog kun i få sekunder, før pucken lå i nettet i den anden ende. Tyskerne kørte den rundt, og Dominik Kahun scorede.

Den pludselige målfest i slutningen af tredje periode fortsatte, da en scoring i hver ende gjorde det til 3-3.

Den dramatiske kamp fandt sin ende i den forlængede spilletid, da Kirill Kaprizov smækkede pucken ind i toppen af målet.

De olympiske atleter fra Rusland har ved vinterlegene vundet 17 medaljer, men søndagens ishockeytriumf var blot den anden guldmedalje.

Tyskland overgik tidligere søndag Norge i antallet af guldmedaljer ved vinterlegene, da det tyske firemandshold i bobslæde vandt guld.

Siden kom Norge dog op på niveau, da langrendsløberen Marit Bjørgen vandt guld i kvindernes 30 kilometer fællesstart.

