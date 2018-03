Grotesk uheld spolerede OL-guld: Her viser han skræk-fotoet frem

Den 23-årige skiløber Zebastian Modin fra Sverige var på vej mod guld ved de paraolympiske lege, men et styrt kostede dyrt for svenskeren

Zebastian Modin må ærgre sig godt og grundigt efter 10 kilometers skiløb for synshandicappede ved de paraolympiske lege i PyeongChang. Den 23-årige atlet lå længe lunt i svinget til en guldmedalje på distancen, men et dramatisk styrt kostede den fineste hæder i Sydkorea.

Efter konkurrencen trøstede familie og venner ham, men det gør ham ikke mindre skuffet.

- Alle siger, at det kunne være værre, men jeg missede guldet, siger Zebastian Modin til Aftonbladet.

På Twitter har hovedpersonen selv lagt et billede op af skaderne. Skiløberne har en guide med under konkurrencen, da atleterne er synshandicappede. Efter seks kilometer gik det galt for Modin, da han ikke hørte sin guides vejledning.

- Jeg var virkelig på vej mod guldet på 10 kilometer distancen, men jeg hørte ikke henvisningen efter seks kilometer, og så kan du se i linket, hvad der skete. Jeg er glad for, at jeg lever, men jeg er også skuffet over en misset medalje, skriver han på Twitter.

Stakade dagens 10K och slogs verkligen om guldet, när jag vid 6km inte hörde guiden och länken visar vad som hände.. glad att jag lever, men också väldigt besviken över ännu en bränd medalj..https://t.co/hMWWzkfxja pic.twitter.com/ZrjSJzic4B — Zebastian Modin (@zebski94) 17. marts 2018

'Det kunne have været mit sidste løb'

Styrtet skete, da Modin kørte ind i en stenmur.

- Det var et "sammenstød" med en stenmur. Mine trænere sagde, at det kunne have været mit sidste skiløb. Først gjorde det pokkers ondt, og jeg begyndte at føle mig syg. Og jeg var også meget vred, fordi jeg vidste, hvad det betød, siger han.

- Jeg har aldrig haft så god en chance for at vinde. Det er svært nu, men resultatlisten lyver aldrig, sagde han.

Når Modin ser tilbage på de paraolympiske lege, vil han dog være tilfreds med sin egen præstation, da han vandt sølv på sprintdistancen

- Selvfølgelig er jeg tilfreds med en medalje, men jeg kunne have vundet tre. På en måde er jeg meget skuffet. Jeg har så meget mere i kroppen, end hvad jeg viste til slut.

For fire år siden ved de paraolympiske lege i Sochi sikrede han sig bronze på 20 kilometer distancen og sølv i sprint.

