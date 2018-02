Guldfavoritter dropper 'porno-greb': For sexet til OL

Under kunstskøjteløbernes holdkonkurrence var et isdanser-par hæmmet af, at kvindes kjole gik op efter fem sekunder, og nu er endnu et isdanser-par kommet i fokus ved OL i Pyeongchang.

De canadiske kunstskøjteløbere Tessa Virtue og Scott Moir er guldfavoritter, når der mandag og tirsdag løbes isdans ved vinter-OL i Pyeonchang, men op til mesterskaberne har canadierne valgt at fjerne et af deres løftegreb fra programmet.

- Da vi så på positionen i slow motion på video, så var en ikke så æstetisk, som vi havde håbet på, siger Moir ifølge Toronto Star.

- Så vi har ændret det, og det har gjort det lidt bedre, siger Moir.

Grebet, hvor Scott Moir løfter Tessa Virtue, bliver i engelske The Sun og nu også canadiske medier omtalt som en 'porno-rutine', og deres videoklip viser da også, hvordan manden svinger sin kvindelige makker rundt, hvorefter han presser hovedet ind mellem hendes ben og drejer rundt.

- Vi er glade for, at det gav et statement og var anderledes. Og det var godt for starten af sæsonen, men vi håber, at det nye løft passer bedre til gavn for resten af programmet, siger Virtue.

Tessa Virtue og Scott Moir under det korte program ved holdkonkurrencen ved OL i Pyeongchang. Foto: AP

Tessa Virtue og Scott Moir under det frie program ved holdkonkurrencen ved OL. Foto: Ritzau Scanpix/ Lucy Nicholson

Parret under det frie program i holdkonkurrencen ved OL. Foto: All Over

Da parret lavede grebet ved de canadiske mesterskaber, der var Tessa Virtue ellers også glad for deres program som er inspireret af Moulin Rouge.

- Vi ønskede at lave et anderledes statement, og hvis det har bragt særlig kant, seksualitet eller mørke eller følelse af det, så er vores mission løst, vil jeg mene, sagde Virtue dengang.

Tessa Virtue og Scott Moir ved OL i Sochi, hvor det blev til sølv. Foto: All Over

Et af de greb, der gav sølv ved OL i Sochi. Foto: All Over

Tessa Virtue og skiløberen Ryan Semble, der var med til OL i 2006, til et galla-arrangement i 2014. Foto: All Over

Det canadiske par var bedst af alle ved holdkonkurrencen på OLs første dage, hvor de var med til at vinde hold-guldet, og her gjorde Virtue og Moir det så overbevisende, at folk var overbevist om, at de var et forelsket par.

- Det betyder måske, at vi gør vores job godt, siger Moir.

- Vi fortæller historier med en mand og en kvinde på isen, og det er romantisk, siger Moir.

- Men vi har et ret koldt forhold. Det er mere et venskab, og vores forhold arbejdsmæssigt er meget stærkt, siger Moir.

Da Virtue var otte år og Moir var 10 år, der datede de i otte måneder, skriver avisen. I dag er de 28 og 30 år, og er guldfavoritter ved OL i isdans.

For fire år siden blev det til sølv ved OL i Sochi, mens de i 2010 på hjemmebane vandt Canadas første OL-guld isdans nogensinde.

