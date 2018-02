Hele verden jubler over afklædt OL-helt

Det gælder ikke om at vinde, men om at være med. Det kan den tonganske taekwondokæmper og langrendsløber Pita Taufatofua tale med om.

Uden blot en minimal chance for at vinde noget som helst blev han verdenskendt, da han ved OL i Rio i 2016 marcherede ind til åbningsfesten i olieindsmurt overkrop, og fredag i Pyeongchang i Sydkorea gentog han sin opsigtsvækkende entré.

I bidende kulde bar han Tongas fane ind på stadion i bar overkrop, en ta'ovala (traditionel klædedragt fra Tonga - red.), sandaler og et væg til væg-smil til udelt begejstring for de titusinder af tilskuere og - nok især kvindelige - tv-seere i milliontal verden over.

Da han i januar arbejdede på at kvalificere sig til legene i Sydkorea lovede han i Wall Street Journal, at han havde en overraskelse parat ved indmarchen, men at han ville optræde halvnøgen i 15 graders kulde, havde vel kun få forventet.

På yderste mandat – og efter nogens mening uretsmæssigt – lykkedes det for få uger siden Taufatofua at kvalificere sig til vinter-OL. Det skete på Island, hvortil Taufatofua rejste på enkeltbillet, fordi han simpelt hen ikke havde penge til at købe en returbillet, skriver Reuters.

Pita Taufatofua lod sig ikke mærke med den koreanske kulde. Foto: AP

Taufatofua måtte kontakte sin bror for at låne penge, så han kunne flyve hjem til Brisbane i Australien, hvor han har sin faste bopæl. Kvalifikationen er en sejr i sig selv for den tonganske atlet, og han har allerede næste store mål i sigte: OL i Tokyo i 2020.

Ved OL i Tokyo er det atter taekwondo, han satser på, men først gælder det altså langrend i Pyeongchang. Han er ingen stor skiløber, for at sige det mildt, og derfor har der været en del røre om hans kvalifikation. Ingen regler er overtrådt, men de er bøjet til det yderste, mener blandt andre den venezuelanske skiløber César Baena.

Taufatofua har kvalificeret sig ved blandt andet at stille op på rulleski i Colombia i løb med påfaldende få deltagere. Det gælder om at score under 300 point i et antal løb for at kvalificere sig til OL, og i ét løb lykkedes det Taufatofua, selv om han blev nummer sjok.

