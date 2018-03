Involveret i biluheld og ramt af kræft: Nu går hun efter OL-guld

Den skotske curler Angie Malone har været involveret i et biluheld og overlevet kræft. Nu vil skotten vinde guld ved vinter OL-PL i PyeongChang

52-årige Angie Malone fra Skotland har en lidt tungere ballast end de fleste. Hun har både oplevet store personlige tragedier i form af biluheld og en kræftssygdom.

Malone var som 16-årige involveret i et biluheld. Her havde hun store ambitioner med sit liv, men efter uheldet blev alt sat på stand-by.

- Jeg brækkede ryggen som 16-årig og blev lammet fra brystet og ned. Jeg var helt knust. Jeg troede, at min verden sluttede nu. Jeg havde store drømme. Jeg ville gerne være sygeplejerske, siger Malone til BBC Sport.

I 2008 oplevede Malone endnu en kæmpe nedtur. Hun fik konstateret kræft, og det chokerede hende.

- Jeg har aldrig følt så stort et chok i mit liv. Det var en helt anden følelse end efter mit uheld, siger hun.

I samme periode blev hendes mand også diagnosticeret med kræft, og til BBC Sport fortæller hun, at det var med til at gøre perioden endnu sværere for hende.

På trods af den store modgang i livet er hun kommet stærkt tilbage. Et par år før den hårde dom havde skotten kastet sin kærlighed over rullestolscurling, som hun havde god succes med.

'Ja, der var tårer'

I 2014 og 2015 vandt hun VM i rullestolscurling, og ved PL i 2006 blev det til en sølvmedalje.

- Jeg fandt det meget svært til tider. Ja, det var tårer. Der var gange i fitness, hvor jeg kom ud helt udmattet. Jeg bliver rørt af at tænke på det, men jeg ville med til de paraolympiske lege, siger hun.

Nu går hun efter guld ved vinter-PL i PyeongChang, som hun mangler i trofæskabet. Det vil være en fantastisk bedrift ifølge hende.

- Jeg bliver 53 i år, men jeg er den stærkeste og mest formstærke udgave af mig. At modtage en guldmedalje vil være det mest fantastiske nogensinde - helt ude af denne verden.

De paraolympiske vinterlege bliver afholdt fra 9. marts til 18. marts.

