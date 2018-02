Kontroversiel OL-stjerne i tårer: 'Jeg har det rigtig dårligt'

Amerikansk skøjtesport var i den syvende himmel, efter Mirai Nagasu skrev olympisk historie, da hun som den første amerikaner - og den blot tredje nogensinde - fuldførte en såkaldt 'triple axel i en OL-konkurrence' under det netop afsluttede vinter-OL i Pyeongchang.

Siden kom amerikanerne dog anderledes ned på jorden igen, for fraset bronzemedaljerne i kvindernes holdkonkurrence lykkedes det ikke den sejrsvante nation at komme på podiet.

Og nu indrømmer den største kvindelige stjerne, Mirai Nagasu, at opholdet i Sydkorea udviklede sig til et mareridt.

- Jeg har grædt mig gennem de olympiske lege. Det har været en oplevelse, jeg aldrig glemmer. Der har både været tårer på grund af stress og på grund af glæde i denne følelsesladede uge, siger hun til People.

Det olympiske ophold begyndte ellers noget nær perfekt, da hun gennemførte en olympisk 'triple axel'.

Tidligere stod kontroversielle Tonya Harding noteret som den eneste amerikanske kvinde, der havde gennemført det ekstremt vanskelige spring, men i modsætning til Harding gennemførte Mirai Nagasu i en olympisk turnering.

Men efter det historiske spring begyndte problemerne at tårne sig op for kunstskøjteløberen.

Hun var nemlig en anelse for åbenmundet og kritisk over sine holdkammerater, som Nagasu mente, at hun havde 'reddet'.

I interviewet fortalte hun videre, at hun så de olympiske lege som en 'audition' til tv-konkurrencen 'Let's Dance'. Det program vil hun rigtig gerne deltage i, fordi hun efter eget udsagn ville 'blive en stjerne'.

De udtalelser gjorde intet godt for Mirai Nagasus omdømme. Således fik interviewet en særdeles hård medfart hos blandt andre Sports Illustrated, hvor Nagasus udsagn beskrives som 'bizarre', men hun selv får følgende medfart.

- Hun er som en sommerfugl til en begravelse. Helt uvidende om, hvad der sker omkring hende.

I USA Today noterer man sig, at interviewet var 'ekstraordinært', Mens Los Angeles Times konstaterer, at 'Nagasu fortjente en medalje for evnen til at finde på undskyldninger'.

Så nu trækker den åbenmundede skøjteløber i land.

- Jeg har det rigtig dårligt over de ting, jeg sagde. Det føles dårligt, at folk tror, at jeg kritiserede mine holdkammerater. Men det var ikke sådan, jeg ønskede, at det skulle fremstå. Alle gjorde deres, og jeg synes ikke, at jeg reddede holdet, siger Mirai Nagasu, som også ærgrer sig over sine udtalelser om 'Let's Dance'.

- Jeg havde brug for noget andet at tænke på, men jeg skulle nok have holdt det for mig selv. Jeg kan ikke lide den måde, det fremstod på siger Nagasu, som forklarer, at det var samtaler med hendes psykolog, der havde fostret tanken, fordi Mirai Nagasu havde brug for at tænke på noget andet end de olympiske konkurrencer.

