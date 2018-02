Mens du sov: Jordskælv tæt på legene

Richterskalaen viste 4,8, da et jordskælv tidligt søndag ramte Sydkorea.

Epicentret var nær kystbyen Pohang - godt og vel 170 kilometer sydøst for Pyeongchang, der som bekendt afholder Vinter-OL i disse uger.

Skælvet er ifølge Korea Meteorological Administration et såkaldt efterskælv fra et jordskælv, der ramte samme Pohang i november.

Der er ikke meldinger om videre ødelæggelser eller personskade - og Pyeongchang har ikke kunne mærke skælvet.

Naturen har dog - i noget mindre grad - drillet OL-værterne og udøverne.

For mens det har været temperaturerne, der har fået værter, gæster og snart sagt alle andre til at grue for Vinter-OL i Pyeongchang, var det natten til søndag dansk tid ikke minusgraderne men derimod en hård vind, der spillede udøverne et puds i det sydkoreanske.

Således blev flere konkurrencer udsat, da forholdene kort og godt ikke var til topsport.

'Mit livs crash'

I kvindernes slopestyle fik det den konsekvens, at alle 26 deltagere røg i finalen. Arrangørerne besluttede kort og godt at aflyse kvalifikationen og gå direkte til finalen natten til mandag.

Ikke overraskende har vores kære naboer fra Norge allerede vist tænder flere gange.

Men som med Marit Bjørgens løb lørdag blev det til lige ved og næsten for Norge ved mændenes slopestyle-finale, hvor de blev henholdsvis nummer fire, seks og otte, mens blot 17-årige Red Gerard sikrede sig et meget overraskende guld.

Det var i samme konkurrencen, at svenske Mons Røisland lørdag blev alvorligt skadet og pådrog sig to brud på henholdsvis skulder og ribben. Dette mindre end et år efter, han brækkede nakken.

Medvedeva i færd med at skrive historie i Pyeongchang. Foto: Bernat Armangue/AP

- Jeg havde det så godt til træningen, lige indtil jeg oplevede mit livs crash. Jeg brækkede brystbenet, noget der får knoglen til at stikke ud, som den gør. Jeg skal opereres i aften, og det er med tungt hjerte at jeg konstaterer, at OL er ovre for mig, skriver han på Instagram.

Der er også kommet gang i kunstskøjteløbskonkurrencerne - på bedst tænkelige vis endda.

Russiske Evgenia Medvedeva satte verdensrekord med 81.06 point i kortprogrammet. Det er dog Canada, der fører holdkonkurrencen før sidstedagen.

Eminent overskæg skaber overskrifter

Det blev til bronze for norske Robert Johansson i skihop på normal bakke, mens landsmanden Johann Andre Forfang fik sølv og tyske Andreas Wellinger nappede guldet.

Robert Johansson til venstre - flankeret af Wellinger og Forfang. Foto: Matthias Schrader/AP

Det er dog Johanssons særprægede overskæg, der tiltrækker sig mest opmærksomhed hos medier verden over.

Washington Post skriver: 'Robert Johansson og hans fantastiske overskæg vinder bronze', mens NBC's rubrik er 'En ode til Robert Johanssons vidunderlige overskæg'.

Business Insiders lange overskrift: 'En af den første OL-dags største stjerner er en norsk skihoppers overskæg'

Ingen olympisk dag uden bølgeskvulp i det russiske bassin.

Skøjteløberen Semen Elistratov vandt bronze på 1500 meter-distancen og tog omgående bladet fra munden, da han dedikerede sin medalje til alle russiske udøvere, der er udelukket fra legene. 'Hård og uretfærdig' kalder han udelukkelsen ifølge The Guardian.

Som man kan forvente har det ført til dybe panderynker i IOC, der nu er ved at undersøge, om der er tale om et brud på reglerne. Rusland er som bekendt udelukket fra Vinter-OL, men 169 udøvere har kunne bevise, at de ikke har gjort brug af doping i deres karriere, og derfor har de fået lov at stille op under neutralt flag.

Blandt dem altså Elistratov.

De skal dog se sig for og ikke på nogen måde vise, at de er russere. Således er det blandt andet forbudt at bruge alle tre farver, der indgå i det russiske flag, på deres tøj og udstyr.

