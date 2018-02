Ny dansk nedtur: 'Vi må hjem og kigge i bøger!'

Danmarks curlingherrer rejser hjem fra vinter-OL i Pyeongchang med to sejre og syv nederlag i bagagen.

Det står klart efter holdets sidste kamp mod Canada, der onsdag blev tabt 3-8. Heller ikke den blev nogen mindeværdig forestilling for de danske herrer.

Canada var foran fra start, og med udsigten til et nederlag gav danskerne op efter syvende ende.

Det samlede resultat efter ni kampe ved OL skuffer skipper Rasmus Stjerne.

- Det er en skuffelse. Men vi har også et hold, der har arbejdet sammen og stået sammen i ekstremt meget modgang. Vi er trætte nu, siger han.

- Det er klart, at vi gerne ville have haft mere med hjem resultatmæssigt, men ude på banen føler vi ikke, at vi har holdt noget tilbage eller ikke gået 100 procent efter den chance, der var.

- Vi må hjem og kigge de lidt mere detaljerede bøger efter, hvor vi kan blive endnu bedre, siger Rasmus Stjerne.

I første ende kom danskerne allerede i et dybt hul, da Canada scorede fire point.

Rasmus Stjerne og co. kom på tavlen i anden ende, men fik aldrig fat på canadierne, der var for stor en mundfuld.

Selv om danskerne scorede et point og reducerede til 3-8 i syvende ende, blev det ikke til et comeback.

Oliver Dupont og Johnny Frederiksen i aktion for Danmark. Foto: All over press.

Nederlaget betyder, at Danmarks curlingherrer ligesom de danske kvinder slutter sidst i gruppespillet ved vinterlegene.

Kvinderne har dog en sidste chance for at pynte på den samlede danske sejrshøst. Før kvindernes kamp mod Sydkorea har herrerne og kvinderne tilsammen hentet tre sejre.

