Obskure tal: Så mange OL-atleter er hentet i et andet land

Nigeria stiller med et kvindeligt bobslædehold og er blandt 12 nationer, der udelukkende er til vinter-OL med atleter født i et andet land - værterne har shoppet ishockeyspillere

Er du helt paf over, at Nigeria stiller til vinter-OL med et kvindeligt bobslædehold?

Og har du undret dig over, hvorfor Puerto Rico, Malta, Eritrea, Timor-Leste, Tonga, Bermuda, Kosovo, Aserbajdsjan, Marokko, Bolivia og Thailand egentlig sportsligt gør Nigeria selskab i Sydkorea?

En af forklaringerne er, at netop de 12 nationer udelukkende har sendt atleter, der egentlig er født i andre lande.

Og de er langt fra de eneste, afslører tallene fra det anerkendte, amerikanske analyse- og researchinstitut, CapRelo.

Rigtigt mange at de deltagende atleter er født i andre lande, end dem de gik indmarch for.

En stolt Tucker Murphy bærer Bermudas flag ind. Senere spændte den amerikanskfødte atlet langrendsskiene på. Foto: AP

Det er blevet en stadig mere almindelig trafik at shoppe i statsborgerskaber, og reglerne er så tilpas bøjelige, at det sker i stor stil.

Atleterne gør det for at få en olympisk oplevelse – og måske en god finansiering med på vejen – mens deres nye værtslande håber at øge deres medaljechancer eller bare gerne vil deltage.

CapRelo har afsluttet deres tilbundsgående undersøgelse af de 3000 olympiske atleter i Pyeongchang sidst i januar og kortlagt fanebytningen.

Bolivias Simon Breitfuss Kammerlander skærer en kurve på slalombanen, og det har han nok lært i sit fødeland, Østrig. Foto: Ritzau Scanpix

Blandt de lande, der har afgivet atleter til andre, er USA største leverandør med 37, og herefter følger Canada med 21 og Rusland med 19.

Og i den modtagende ende er det – ikke helt uventet – værtsnationen, der tager bedst for sig af de nationale retter. Sydkorea har 18 deltagere, som er født med andet pas, og de befolker ikke mindst deres ishockeyhold med canadisk- og amerikanskfødte spillere. Syv af 25, altså over en fjerdedel.

På det næste pladser kommer Canada med 13 og Tyskland med 11.

Det 'nigerianske' bobslædehold sætter fart under de olympiske ringe. Foto: AP

De mest forslugne discipliner er alpint skiløb (32), kunstskøjteløb (26), ishockey (22), skiskydning (16) og langrend (14).

Gennemsnitsalderen for de nationaliserede udøvere er 26,6 år med et aldersspænd fra 16 til 43 år.

