OL-guldvinder var i chok: 'Jeg troede, at jeg skulle dø'

Steven Bradbury er mest kendt for sin OL-guldmedalje fra 2002 i speedskating, men det var ved at gå helt galt tidligere i karrieren

Australieren Steven Bradburys OL-triumf i Salt Lake City fra 2002 huskes af mange som en af de mest usandsynlige. OL-guldvinderen var otte år før triumfen nemlig ved at miste livet i en voldsom ulykke.

Bradbury var en af favoritterne i 1000 meter hurtigløb på skøjter ved OL i Lillehammer i 1994, og her fik han bronze. Uheldet var ude for Bradbury få måneder senere ved et World Cup-løb i Montreal.

Her stødte han frontalt sammen med sin konkurrent Frederic Blackburn. De to kurede med 50 kmt/t. ind i barrieren, og i tumulten borede Blackburns skøjte sig gennem Bradburys lår.

Mens Bradbury lå ubevægelig på isen, fossede hans blod ud på isen.

- Jeg husker hvert sekund, fordi jeg troede, jeg skulle dø. Jeg følte, hvordan hele min krop var i chok. Jeg kunne mærke, hvordan mine øjne ville lukke sig. Men jeg tænkte: Hvis jeg mister bevidstheden nu, så dør jeg. Sådan er det. Og jeg var ikke klar til at sige farvel endnu, siger Steven Bradbury til Expressen.

I alt fire liter af hans blod flød ud på isen på blot 60 sekunder, fortæller Bradbury og tilføjer at en person på hans størrelse har cirka 5,5 liter blod i kroppen. Utroligt nok blev hans liv reddet, og han blev syet med 131 sting.

Endnu et uheld rammer

I 2000 var uheldet igen ude, da Bradbury trænede med en kammerat. Her styrtede den senere OL-guldvinder og brækkede nakken.

Hurtigt nåede reddere frem til ham på ulykkesstedet, og det frelste ham fra et liv i kørestol. I månedsvis måtte han derefter have sit hoved fikseret i én position ved hjælp af et stativ, og det gav ham rigeligt med tid til at tænke over sit liv og karriere. Få troede på, at han havde nogen som helst chance for atter at deltage i OL, men han drømte videre.

- Alle sagde til mig, at jeg måtte opgive. Lægen, som satte skruerne i hovedet på sig, sagde, at jeg alle ville kunne løbe på skøjter igen, men jeg var tvunget til at tage til OL i Salt Lake City, fortæller Bradbury.

- Jeg måtte slippe af med mine dæmoner. Selv om jeg forblødte eller havnede i rullestol, var jeg parat til at betale prisen, siger han.

Han trodsede alle skeptikere og deltog med succes i OL i 2002. På grund af forløbet frem mod legene var sejren ekstra speciel for ham, selv om den blev vundet på en spektakulær måde.

I finalen faldt hans fire konkurrenter kort før mål, og derfor kunne han glide over målstregen som OL-vinder og slutte en fantastisk kamp om at komme tilbage ved et OL med succes.

