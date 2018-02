OL-håb afslører grum fortid: Trænerne slog de langsomme børn

Magnus Kim er Sydkoreas helt store medalje-håb i langrend, men før han flyttede til Norge og gik over til ski-sporten, var han en del af det sydkoreanske skøjte-miljø.

I et interview med den norske avis Dagbladet, fortæller han om, hvordan han på nærmeste hold oplevede trænerne slå de børn, der ikke var hurtige nok.

- Det var brutalt. De slog jo børnene. Var du ikke hurtig nok, så blev du straffet.

- Jeg husker første gang, jeg oplevede det. Det var en forfærdelig oplevelse. Det var under en træning i de tidlige morgentimer før skole. Der var der en pige, som blev slået. Hun græd, og det var brutalt at se på.

Magnus Kim fortæller, at han kan takke sin mor for, at han ikke blev slået ligesom de andre børn.

- Min mor sagde til trænerne, at de ikke måtte slå mig, og det hjalp tydeligvis.

- Men trænerne slog de andre børn. Deres forældre var formentlig ikke klar over det.

Selvom trænerne holdte sig fra Magnus Kim, så fik hans mor nok af de barske forhold under træningerne og sagde til sin søn, at det var slut med at skøjte.

Familien flyttede i 2011 fra Sydkorea og til Magnus' fars hjemland Norge, og det blev et goddag til langrendssporten, og det har ikke været uden succes.

Fem år efter han stod på langrend for første gang, vandt han junior-VM, selvom hans konkurrenter var to år ældre end ham.

