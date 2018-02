Skandale i OL-byen: Stjålet bil og spritkørsel ryster stor-nation

Der er dømt olympisk rivegilde i den canadiske OL-lejr, efter det er kommet frem, at en endnu unavngiven atlet fra det nordamerikanske land er blevet anholdt af det sydkoreanske politi for at have stjålet en bil i de tidlige morgentimer koreansk tid.

Det er sydkoreansk politi, der selv bekræfter episoden. Det fortæller Reuters.

En ledende politi-officer hos det lokale Gangwon politi fortæller, at atleten, hans kone og hans manager havde sat sig ind i en ulåst bil, som var blevet efterladt med motoren kørende i Pyeongchang.

Officeren fortæller, at manageren derpå kørte væk i bilen, før politiet stoppede den. Nu er manageren derfor også blevet sigtet for spirituskørsel.

Nu fortsætter efterforskningen af sagen, men umiddelbart forventes det, at de tre personer kan forlade landet efter at have betalt en bøde.

Der er røde ører i den canadiske OL-lejr. Foto: AP

Ved en pressekonference i dag lørdag bekræftede den canadiske olympiske komités chef Chris Overholt, at de var bekendt med situationen, men han ville ikke nævne navnene på de tre implicerede.

- Vi kan bekræfte, at en episode, der involverede politiet, fandt sted omkring midnat eller tidlig lørdag morgen. Vi har fået bekræftet, at folk - der hører til vores hold - er en del af efterforskningen og samarbejder. Vi tager sagen meget alvorligt.

- Men indtil vi kender resultatet af undersøgelsen, så kan vi ikke kommentere yderligere, lyder det fra Overholt.

Det er givetvis blot et spørgsmål om tid, inden identiteten på de tre - sikkert brødebetyngede deltagere - bliver offentliggjort.

OL slutter i nat dansk tid.

