Skriver historie til OL: Fodboldlegende reddede ham fra miserabelt liv

Akwasi Frimpong kan takke fodboldlegenden Johan Cruyff for at stå klar ved vinter-OL, der løber af stablen i februar.

Den 31-årige ghanesiske atlet havde ikke verdens nemmeste ungdom, hvor Frimpong levede som illegal immigrant i Holland.

Her hjalp den nu afdøde hollandske fodboldspiller Frimpong videre i livet, da Cruyff hurtigt spottede ghaneserens talent som sprinter på Johan Cruyff Institute. Det var udslagsgivende for, at Frimpong kom væk fra en status som illegal immigrant.

Han droppede senere sprinterkarrieren på grund af en skade og satsede så på det professionelle liv som skeletonkører.

Hårdt arbejde har båret frugt, og ghaneseren bliver ved vinter-OL den første afrikanske skeletonatlet nogensinde.

- Jeg vil inspirere folk i Ghana og få folk rundt i verden til at drømme. Det tog mig 15 år at komme hertil, og jeg er overbevist om, at vedholdenhed og hårdt arbejde kan betale sig, siger Akwasi Frimpong ifølge The Mirror.

Handler om hårdt arbejde

Det var dog ikke uden forhindringer for Akwasi Frimpong, da han valgte at satse på vintersportskarrieren.

Her har han brugt briten Lizzy Yarnold, der er tidligere skeletonkører, som inspirationskilde.

- Da jeg rejste tilbage til Ghana og fortalte dem, at jeg ville med til vinter-OL, kiggede de på mig og grinte. Det tog mig dog ikke lang tid at overbevise. Se eksempelvis på Lizzy Yarnold, der vandt en guldmedalje, selv om hun ikke er fra en vinter-OL nation. Det handler om at arbejde hårdt og få noget ud af livet, siger Akwasi Frimpong.

Frimpong levede sine første otte år af sit liv i Ghana, inden at han rejste til Holland. Ghaneseren og Johan Cruyff holdt kontakten ved lige, indtil Cruyff døde i 2016.

