Stor OL-brøler: Lå til sølvmedalje - så kørte hun forkert..

Teresa Stadlober fra Østrig havde gang i et af sine livs bedste løb.

Hun lå således med helt fremme på de sjove placeringer, da langrends-kvindernes fællesstart på 30 kilometer blev afviklet.

En time inde i løbet lå Stadlober nummer to i løbet. Foran lå urørlige Marti Bjørgen fra Norge, men et hul ned til Krista Pärmäkoski på 3. pladsen betød, at østrigeren lå mere end lunt i svinget til at sikre sig en forrygende flot sølvmedalje.

Men så var det, det gik galt - HELT galt.

Foto: AP

I stedet for at fortsætte lige ud i løjpen drejede hun til højre, fortsatte et stykke op ad en bakke, indtil hun opdagede, at hun var kørt og måtte vende rundt og finde tilbage på løjpen igen.

Imens havde konkurrenterne bag hende lagt afstand til Stadlober, og derfra var der ingen vej tilbage.

Den østrigske løber uden indbygget GPS tog senere i løbet nok en gang fejl af ruten i løjpen, og da hun kom i mål, var det på en 9. plads, 4.14 minutter efter vinderen Bjørgen, og mere end to minutter efter finske Pärmäkoski, der i stedet snuppede sølvet.

I mål var hun naturligvis fortvivlet over, at medaljen røg i svinget.

- Jeg fik total blackout. Jeg aner ikke, hvorfor jeg kørte forkert. Jeg er meget ked af, at det sker netop i dag, for jeg havde en rigtig god dag på skiene. Jeg følte mig godt kørende og havde gode ski. Før jeg rodede rundt, lå jeg jo til en medalje, så det er ærgerligt, sagde Stadlober til norsk TV2, der erkendte, at det var flovt for hende, at hun ikke kørte den rigtige vej.

- Det er det. For selvfølgelig skal jeg kunne følge løjpen. Men samtidig synes jeg også, at de kunne have markeret ruten bedre. Jeg fik et kram af min far i mål, og jeg må indrømme, at der kom nogle tårer. Han sagde, at det ikke var min dag i dag. Hvis du vil have medalje, så må du også vide, hvilken vej løjpen går.

- Det skete to gange. Hvordan kan det ske?

- Jeg var totalt forvirret efterfølgende. Jeg er bare glad for, at jeg fandt målstregen, lød det trods alt med et grin fra den uheldige østriger.

Der herskede generelt kaos i kvindernes 30 kilometer. Bronzetageren, svenske Stina Nilsson, var ikke klar over, at hun havde vundet bronze i mål, det var først, da guldvinder Bjørgen gjorde hende opmærksom på bedriften, at svenskeren blev klar over bedriften.

Se også: Helt uden konkurrence: Her er OL's dummeste atlet

Se også: Magiske Marit! 37-årigt guldmonster knuste konkurrenterne

Se også: Gigantisk OL-drama fra morgenstunden: Vandt guld i overtiden