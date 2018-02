Tidligere OL-deltager: Joachim B. Olsen fakede med fanen

Sophie Fjellvang-Sølling husker tilbage på dengang, hvor hun var fanebærer til OL og opdagede, at Joachim B. Olsens bedrift med at bære fanen i én arm ikke var noget særligt

Vinter-OL i Pyeongchang nærmer sig sin afslutning, og ved søndagens afslutningsceremoni skal samtlige nationers faner bæres ud igen, men faktisk er de slet ikke så tunge, som man skulle tro.

Da skicross-løberen Sophie Fjellvang-Sølling var med til OL i Vancouver i 2010 var hun fanebærer for Danmark ved åbningsceremonien, og her overraskede det hende, hvor let fanen egentlig var.

- Joachim B. Olsen havde jo fået meget kredit for, at han to år forinden gik med fanen i strakt arm, men han fakede, siger Sølling med et grin til Ekstra Bladet.

Joachim B. Olsen gik ind med den danske fane ved OL i Beijing. Foto: Ritzau Scanpix/Carsten Snejbjerg

Det var ved OL i Beijing, at den daværende kuglestøder og i dag folketingspolitiker Joachim B. Olsen vakte opsigt ved at tage fanen på den helt særlige måde.

- Der var ekstremt meget snak om, at han var sådan et muskelbundt, der kunne klare det, men den vejer ikke ret meget, og jeg kunne også godt have gjort det, siger Sølling.

- Men jeg tænkte, at hvis jeg gjorde det, så kopierede jeg ham lidt for meget, og det havde jeg ikke brug for, siger Sølling, der med blandede følelser husker tilbage på sit OL i Vancouver.

- Jeg skulle have taget en medalje, og det gjorde jeg ikke. Tværtimod, og det var en hård nød at sluge, siger Sølling.

- Men ellers var det jo stort, at vi var ude og se nogle andre olympiske events, og at man ligesom var en del af den her OL-by, som kun er for atleter. Det er jo et meget eksklusivt selskab, man lige pludselig er i, og der sker mange sjove ting og sager inde i den der OL-by, som bliver inde i OL-byen, griner Sølling.

Under OL i Pyeongchang har Sølling været ekspertkommentator i skicross på Discoverys kanaler - primært Kanal 5.

Siden hun stoppede ski-karrieren og efterfølgende vandt 'Vild med dans' har Sophie Fjellvang-Sølling foretaget lidt af et karriereskift. Læs mere om, hvad hun laver i dag i artiklen herunder.

