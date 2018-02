Uhyggelige scener ved OL: 'Jeg frygtede for mit liv'

Den norske snowboardkører Silje Norendal langer ud efter arrangørerne ovenpå den stormomsuste og omdiskuterede OL-finale i slopestyle natten til mandag dansk tid.

Deltagerne styrtede på stribe i den kraftige blæst, der gjorde det svært at udføre øvelserne i Phoenix Snow Park ved Pyeongchang.

Både udøvere og eksperter slog undervejs til lyd for, at konkurrencen burde have været afblæst og udsat til en anden dag med mere nådige vejrforhold.

- Jeg er meget irriteret over, at der blev kørt en finale. Jeg havde egentlig mest lyst til at sætte mig på toppen og græde. Kroppen har rystet i to timer, fordi jeg var bange for at køre, siger Silje Norendal ifølge VG til Eurosport.

Det norske OL-håb lå på andenpladsen efter den første af de to finalerunder.

Men et skuffende andet gennemløb var årsag til, at hun dumpede ned som nummer fire lige uden for medaljerækkerne.

- Jeg husker ikke, hvad der skete undervejs i løbet, for jeg frygtede bare for mit liv, siger hun.

Også østrigeren Anna Gasser er utilfreds med afviklingen.

- Mange slog sig på grund af vinden.

- Jeg synes ikke, det var en fair konkurrence, og jeg er lidt skuffet over, at arrangørerne lod den fortsætte, siger hun ifølge Reuters.

Guldet gik til amerikaneren Jamie Anderson, der dermed forsvarede sejren fra Sotji for fire år siden.

