USA klandrer russiske spioner for at hacke OL: Fik det til at ligne Nordkoreas værk

Spioner fra det russiske militær hackede flere hundrede computere, der blev brugt af myndighederne under vinter OL i PyeongChang i Sydkorea.

Det hævder USA's efterretningstjeneste ifølge det amerikanske medie Washington Post.

Hacket var udført så smart, at det så ud som om, at det var udført af Nordkorea. En manøvre, der er kendt som en 'falsk flag' operation.

Sådan lyder det fra to amerikanske embedsmænd, der fremstår anonyme for at kunne udtale sig i den betændte sag.

Bekræfter angreb

Myndighederne i PyeongChang bekræfter, at OL blev ramt af et cyberangreb i forbindelse med åbningsceremonien 9. februar. De nægter at bekræfte, at Rusland står bag.

På åbningsaftenen oplevede de afbrydelser på internettet, TV-systemer og OL's officielle hjemmeside.

Flere gæster kunne grundet afbrydelserne ikke få deres billetter, hvilket resulterede i flere tomme sæder under ceremonien.

En hævnakt

Analytikere mener, at 'angrebet' skal ses som en hævn mod, at den internationale OL-komite udelukkede Rusland fra legene på grund af dopingsager.

Nogle russiske atleter har fået lov til at deltage ved OL under betegnelsen 'olympiske atleter fra Rusland' på betingelse af, at de ikke bærer det russiske flag på deres uniform.

Desuden vil den russiske nationalsang ikke blive spillet, hvis en russisk atlet vinder en medalje under OL.

