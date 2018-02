Utroligt comeback sikrer norsk OL-guld

Simon Hegstad Krüger styrtede kort efter start og var langt efter feltet - men så påbegyndte han et imponerende comeback

Nåh, det var så den chance for olympisk metal, der glippede der.

24-årige Simen Hegstad Krüger måtte ned og bide i sneen kort efter starten på mændenes Skiathlon søndag morgen dansk tid.

De var fire-fem mand, der tumlede sammen, fuldstændig filtret ind i hinandens ski og ben og stave. Det så helt forfærdeligt ud. Og samtidig forsvandt konkurrenterne ude i horisonten.

Hegstad Krüger kom på benene sammen med de russiske konkurrenter, der havde været med i faldet, og satte efter feltet.

På et tidspunkt var han ubønhørlige 35 sekunder efter, og al tale om podie og succes var væk.

Men er der noget, der kendetegner langrendsløbere og i særdeleshed Simen Hegstad Krüger er der, at fight og vilje aldrig forsvinder.

Så han begyndte forfra. Og i et langt, hårdt ridt lykkedes det på utroligste vis at hale ind på de øvrige deltagere. Der var kontakt, da de første 15 kilometers fristil.

Foto: Dmitri Lovetsky/AP

Og ikke nok med det.

Hegstad Krüger tog teten og plantede resten af feltet i anden halvdel af løbet og strøg først over målstregen til et næsten uvirkeligt guld.

– Det er ikke til at tro, skreg den norske kommentator, da sejren var en kendsgerning.

Og hans puls må have taget et nøk opad, da de næste deltagere krydsede målstregen. For det var også nordmænd. Sølv til Martin Johnsrud Sundby og bronze til debutanten Hans Christer Holund!

De to var ikke langt fra at komme op til Hegstad Krüger i slutfasen, men med en kilometer igen stod det klart, at han ville vinde guld.