Verdenskendt for at være elendig: Skilsmissen kostede formuen

Den britiske skihopper Michael Edwards skabte overskrifter over hele verden i 1988, da han besluttede at opfylde sin store drøm om at deltage i et Vinter-OL.

På trods af modstand fra den engelske OL-komité lykkedes det ham at kvalificere sig som den første og eneste britiske skihopper nogensinde.

Men det var ikke hans succes på bakken, der gjorde ham berømt - tværtimod. Nybegynderen, der hurtigt fik tilnavnet Eddie The Eagle, kom ikke alene sidst i skihopskonkurrencen.

Han havde også en stil, der i sig selv vakte stor opmærksomhed. Edwards var meget nærsynet og brugte derfor store tykke briller, som hurtigt duggede til i højderne.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Foto: Colorsport/REX

Alligevel mente han det alvorligt, da han stillede op til OL i skihop på trods af sin status som nybegynder.

- Jeg mente det meget alvorligt. Jeg ønskede at være den bedste til skihop, men da jeg tog til OL, havde jeg kun trænet i tyve måneder, siger han til den svenske avis Exspressen.

- Jeg var en nybegynder, det var indlysende. Min plan med at stille op var at få sponsorer, så jeg kunne træne og blive bedre og bedre, uddyber Michael Edwards.

Milliarder blev tabt: Her er de største olympiske fadæser

Davids kamp mod Goliath gjorde ham til en publikums-darling. Foruden at være usandsynlig dårlig til skihop, så var han også underholdende i interviews og ifølge Eddie selv, så skyldes hans popularitet formentlig, at folk så, det kunne lade sig gøre at deltage ved et OL - også selvom man ikke hørte til blandt verdenseliten i en sportsgren.

Økonomiske nedture

Efter OL i Calgary var Eddie The Eagle et globalt fænomen - og selv om hans aktive karriere aldrig tog fart, begyndte han at tjene mange penge ved blandt andet at indvie golfbaner og indkøbscentre. Han blev også en eftertragtet gæst i tv- og radioprogrammer verden over og deltog blandt andet i det amerikanske talkshow 'The Tonight Show' hos Johnny Carson.

Eddie The Eagle deltager sjældent ved skihops-arrangementer i dag, men i ny og næ sker det, at han stiller op til fordel for velgørenhed. Foto: WENN.com/All Over Press

Michael Edwards vurderer, at han har tjent over ti millioner pund i løbet af sin tid som Eddie The Eagle. Pengene blev sat i en fond, men de, der håndterede det, efterlod ikke nok til skat, og så gik han konkurs.

I 2016 kom Hollywood-filmen 'Eddie The Eagle', hvor Taron Egerton spiller rollen som Eddie. Filmens opmærksomhed har betydet, at Michael Edwards igen rejste rundt om i verden, interviewede og fortalte om sit liv.

Men samtidig med hans genopståede berømmelse tog livet endnu en drejning, da hans ægteskab brød sammen for fire år siden.

- Det er næsten fire år siden, vi blev skilt, siger han.

- Det var hårdt. Måske det mest smertefulde man kan forestille sig. Skilsmissen kostede mig meget, jeg blev ruineret.

Eddie The Eagle i luften under Vinter-OL i Calgary i 1988. Foto: ALLOVER PRESS

OL starter på fredag, og her er skihop endnu en gang på programmet, men for Edwards kommer det ikke til at fylde særlig meget. Sporten er alt for seriøs i dag, mener han og vurderer, at han ikke kommer til at bruge mere end fem minutter på at se OL.

Lyngby-profil: Lige nu står vi skulder ved skulder

Se også: Eriksen kan blive månedens Premier League-spiller